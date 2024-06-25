影／航特部80周年隊慶 阿帕契飛行特技超精彩

陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，今天邀請地方士紳與學生到營區參觀，包含戰鼓舞獅開場表演、特戰格鬥及海龍蛙兵戰技操演、阿帕契攻擊直升機戰術飛行展示等，展現部隊平日訓練的成果，尤其是今天氣溫高達35度，特戰官兵冒著南台灣炎熱高溫全副武裝完成各項戰技格鬥操演，場面震撼，而本周五的部慶活動將邀請官兵眷屬進營區參觀，希望讓眷屬以子弟從軍為傲，也見證陸航部隊戰力的成長。

今天的操演活動由航特部指揮官張台松主持，邀請軍友社秘書長簡士偉、軍友保險董事長郭建忠、南部地區地方仕紳及附近學校師生參觀精實的操演，感謝他們持續支持航特部，做國軍最堅強的後盾。航特部安排陸航各型機靜、動態展示，包括AH-64E阿帕契直升機、眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機以及UH-60M黑鷹直升機及CH-47SD運輸直升機都在地面近距離展示，讓許多人大開眼界，此外現場還有戰鼓舞獅開場表演、特戰官兵近戰格鬥演出及海龍蛙兵戰技操演，雖然南台灣天氣炎熱飆高溫，阿兵哥們還是展現平時精實訓練成果，揮汗完成演出，而兩架AH-64E阿帕契攻擊直升機則是展現難得一見的戰術飛行展示等，不時低空衝場，高速轉彎與後退飛行，場面十分震撼，也吸引眾人的掌聲。