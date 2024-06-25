快訊

詐欺車手遇誘捕駕車衝撞逃逸 北市警朝車輪轟2槍追捕中

台中銀案外案！金管會5月遭搜索 對同仁洩密表「震撼」

下班回家小心！16縣市豪大雨特報 慎防雷擊、強陣風

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／航特部80周年隊慶 阿帕契飛行特技超精彩

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，地面陳展AH-64E阿帕契攻擊直升機全武裝掛配。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，地面陳展AH-64E阿帕契攻擊直升機全武裝掛配。記者劉學聖／攝影

陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，今天邀請地方士紳與學生到營區參觀，包含戰鼓舞獅開場表演、特戰格鬥及海龍蛙兵戰技操演、阿帕契攻擊直升機戰術飛行展示等，展現部隊平日訓練的成果，尤其是今天氣溫高達35度，特戰官兵冒著南台灣炎熱高溫全副武裝完成各項戰技格鬥操演，場面震撼，而本周五的部慶活動將邀請官兵眷屬進營區參觀，希望讓眷屬以子弟從軍為傲，也見證陸航部隊戰力的成長。

今天的操演活動由航特部指揮官張台松主持，邀請軍友社秘書長簡士偉、軍友保險董事長郭建忠、南部地區地方仕紳及附近學校師生參觀精實的操演，感謝他們持續支持航特部，做國軍最堅強的後盾。航特部安排陸航各型機靜、動態展示，包括AH-64E阿帕契直升機、眼鏡蛇攻擊直升機、OH-58D戰搜直升機以及UH-60M黑鷹直升機及CH-47SD運輸直升機都在地面近距離展示，讓許多人大開眼界，此外現場還有戰鼓舞獅開場表演、特戰官兵近戰格鬥演出及海龍蛙兵戰技操演，雖然南台灣天氣炎熱飆高溫，阿兵哥們還是展現平時精實訓練成果，揮汗完成演出，而兩架AH-64E阿帕契攻擊直升機則是展現難得一見的戰術飛行展示等，不時低空衝場，高速轉彎與後退飛行，場面十分震撼，也吸引眾人的掌聲。

航特部表示，本周五的部慶活動將邀請官兵眷屬入營參觀，希望讓航特部所有弟兄姐妹感到以身為其中一員為榮，來訪眷屬以子弟從軍為傲，繼續傳承航特部隊輝煌歷史，發揮「忠義驃悍、勇猛頑強」精神。

陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，地面陳展OH-58D戰搜直升機，可近距離觀賞。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，地面陳展OH-58D戰搜直升機，可近距離觀賞。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，航特部特戰官兵近戰格鬥戰技操演、展現部隊平日訓練的成果，尤其是今天氣溫高達35度，特戰官兵冒著南台灣炎熱高溫全副武裝完成各項戰技格鬥操演，場面震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，航特部特戰官兵近戰格鬥戰技操演、展現部隊平日訓練的成果，尤其是今天氣溫高達35度，特戰官兵冒著南台灣炎熱高溫全副武裝完成各項戰技格鬥操演，場面震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，今天請出AH-64E阿帕契攻擊直升機進行戰術飛行表演，阿帕契直升機在歸仁基地內低空俯衝，場面震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，今天請出AH-64E阿帕契攻擊直升機進行戰術飛行表演，阿帕契直升機在歸仁基地內低空俯衝，場面震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，邀請平時駐紮在金馬地區的海龍蛙兵進行戰技操演、展現部隊平日訓練的成果，尤其是今天氣溫高達35度，海龍蛙兵冒著南台灣炎熱高溫完成各項戰技格鬥操演，場面震撼。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，邀請平時駐紮在金馬地區的海龍蛙兵進行戰技操演、展現部隊平日訓練的成果，尤其是今天氣溫高達35度，海龍蛙兵冒著南台灣炎熱高溫完成各項戰技格鬥操演，場面震撼。記者劉學聖／攝影

特戰 阿帕契 黑鷹直升機

延伸閱讀

漢光40號演習 國防部：重點在聯合作戰及夜戰訓練

陸軍政戰系統異動 王俊傑接任國防大學政戰主任

影／不演了！漢光長官預校、砲兵井字架今年全面取消

影／漢光實兵部隊五日無休整 服儀要求將大幅放寬

相關新聞

影／航特部80周年隊慶 阿帕契飛行特技超精彩

陸軍航空特戰指揮部迎接80周年部慶，今天邀請地方士紳與學生到營區參觀，包含戰鼓舞獅開場表演、特戰格鬥及海龍蛙兵戰技操演、...

漢光40號演習 國防部：重點在聯合作戰及夜戰訓練

參謀總長梅家樹上將明天將赴立法院專案報告「漢光40號演習規劃」。國防部在書面報告指出，重點在軍種聯合作戰及夜戰等，遂行戰...

陸軍政戰系統異動 王俊傑接任國防大學政戰主任

陸軍政戰系統將領傳異動，陸軍8軍團政戰主任王俊傑將調任國防大學政戰主任，遺缺由馬防部政戰主任龔瓊玉接任，馬防部政戰主任一...

吳釗燮與美國會訪團交流 批中國將法律當威權擴張武器

「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）主席孔榮白（Robin Cleveland）今率團訪問總統府，並拜會國家安全會議...

「獵豹」輪型戰車亮相 火力不下現役主力戰車

國防部今天邀請中外媒體前往南投集集的軍備局209兵工廠，參觀由軍備局202廠、中科院、209廠聯合研發，我方擁有完整智慧...

智庫：外國因素介入國防決策 將成賴清德政府歷史重擔

民間智庫台北政經學院基金會和平安全中心今（25）日發布「2024國防評估報告」。基金會董事長黃煌雄指出，國軍當前三大新趨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。