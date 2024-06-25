漢光40號演習 國防部：重點在聯合作戰及夜戰訓練

參謀總長梅家樹上將明天將赴立法院專案報告「漢光40號演習規劃」。國防部在書面報告指出，重點在軍種聯合作戰及夜戰等，遂行戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等5天4夜操演。

此外，也將同時磨練各指揮官任務式指揮與授權機制，縮短決策程序，爭取戰場主動優勢。

國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將，明天上午將赴立法院外交及國防委員會專案報告「漢光40號演習規劃情形」，並備質詢。

書面報告書下午已送抵各立法委員辦公室，國防部在報告書指出，依共軍犯台可能行動，及參酌歷年演習檢討與建議，據以發展演習想定，並依三軍兵力現況，藉連續狀況發布，誘導各部隊按聯合作戰計畫實施演練。

國防部表示，演習區分3月「高階幹部圖上兵推」、4月「電腦輔助指揮所演習」及7月下旬「實兵演練」等三階段實施，並將同心、自強、萬安及民安演習等課目納入規劃，置重點於戰力保存、整體防空、聯合截擊、國土防衛作戰及民（物）力動員與全民總力運用等。

針對下月的實兵演練規劃，國防部說明，在歷年演習所奠定基礎及趨近實戰化的要求下，分由戰役、作戰與戰術等層級，設計仿真戰場想定及輔助狀況，誘導官兵操演，以驗證聯合作戰計畫可行性，及各級部隊執行計畫能力。

另外，也由參謀總長擔任統裁官，三軍司令任副統裁官，以實兵、實地、實時，並規劃部分海空兵力實施對抗操演，置重點於軍種聯合作戰及夜戰等，遂行戰力保存、整體防空、聯合截擊及聯合國土防衛作戰等連續5天4夜操演。

國防部預告，將由國防部總督察長室及各軍司令部，納編所屬參謀負責演習期間督考事宜，檢視三軍各級部隊，確依敵情威脅，將聯合作戰計畫融入想定及輔助狀況，誘導責任地境內三軍部隊執行訓練，落實達成實戰化訓練要求目標。

國防部也說明預期成效，除了藉由高階幹部圖上兵棋推演，檢視113年聯合作戰計畫適切性與連貫性，也盼透過實兵演練，使官兵熟悉戰場環境，了解作戰任務及指揮與戰鬥程序，同時磨練各指揮官任務式指揮與授權機制，縮短決策程序，爭取戰場主動優勢。

國防部提到，將同時綜整演習重大戰備議題及部隊操演檢討，納入國軍114年聯合作戰計畫修訂、漢光41號演習驗證重點，及未來建軍發展規劃，持續提升防衛作戰能力與韌性。