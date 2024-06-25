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吳釗燮與美國會訪團交流 批中國將法律當威權擴張武器

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）主席孔榮白（Robin Cleveland）率團訪問總統府，並拜會國家安全會議秘書長吳釗燮。圖／總統府提供
「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）主席孔榮白（Robin Cleveland）率團訪問總統府，並拜會國家安全會議秘書長吳釗燮。圖／總統府提供

「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）主席孔榮白（Robin Cleveland）今率團訪問總統府，並拜會國家安全會議秘書長吳釗燮。吳釗燮特別點出，近年來中國將其國內立法武器化，作為威權擴張的手段。

吳釗燮在訪團拜會時表示，USCC的委員都是由國會兩黨領袖直接任命，每年定期就美中雙邊經貿、安全關係向國會提交報告，深受美國會領袖倚重，他本人也是USCC報告的忠實讀者，很高興有機會與他們當面交流。

吳釗燮並表示，近年來中國將其國內立法武器化，作為威權擴張的手段，繼本月中增訂其「海警法」第三號令，授權其海警可不經審訊即可拘押外國人、船高達60日之久，日前更發布嚴懲台獨份子的22條「意見」，不僅讓我國國人，甚至支持台灣國際參與、強化國防韌性的國際友人，都將暴露在中國司法風險之下。

吳釗燮說，誠如賴總統日前在記者會上強調「民主不是犯罪、專制才是罪惡」，中國沒有任何權力可以制裁台灣人民，更沒有跨域追訴台灣人民的權力，希望USCC發揮影響力，鼓勵美國及其他理念相近國家，一同譴責中國法律戰，以及以其國內立法為基礎的灰色地帶襲擾，對於區域及全球秩序所造成的危害。

訪團則表示，此行旨在瞭解台灣政府對於近期美中台關係的觀察，認同台美強化經濟、安全合作對於保障區域和平穩定的重要性。

USCC去年的年度報告提出多項友台意見，包括要求美國國防部擴增台灣軍隊在美訓練地點、國務院就解放軍對台封鎖提出經濟衝擊報告，以及台美仿效「北約合作網絡防衛卓越中心」共同強化反制中國假訊息及網路攻擊等，我方表達誠摯感謝。

吳釗燮 美國

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