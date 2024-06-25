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參謀總長赴立法院備詢 李喜明：這對國家不是好事

中央社／ 台北25日電

參謀總長梅家樹26日將赴立法院備詢，前參謀總長李喜明今天表示，不贊成參謀總長接受質詢，因為立法院不適合管理部隊實務訓練，否則若無限上綱，那接下來各司令、軍團指揮官，作戰系統都到立法院去備詢，這對國家不是好事。

隸屬台北政經學院基金會（TSE）的「和平與安全中心」今天召開記者會，發布2024中華民國國防評估報告，邀請到基金會董事長黃煌雄、前參謀總長李喜明等人出席。

立法院外交及國防委員會26日將邀請國防部長顧立雄率梅家樹報告「漢光40號演習」規劃情形，並備質詢。李喜明在受訪時表示，國防部長做為代表接受質詢這樣就夠了，應讓參謀總長把專注力放在作戰、指揮、訓練軍隊上，歐美國家通常也不會要求軍事高階將領接受質詢。

李喜明認為，「國防二法」實施以來，軍政、軍令已一元化，讓國防部長和參謀總長各司其職才對，如果立委可以對參謀總長的工作指手畫腳，這其實會影響到整個軍隊作戰系統指揮的權威性，要是無限上綱到讓各司令、軍團指揮官，甚至整個作戰系統都要進立法院備質詢，這對國家不會是好事。

李喜明也說明，參謀總長平時是國防部長幕僚長，在部長之下，戰時則是總統幕僚長，任務是專心建軍備戰、訓練，打造訓練精良的部隊，若變成民代焦點，難免影響指揮作戰。而指揮作戰不應和不熟悉的人商量、做決定，因此讓國防部長接受質詢，總長專注指揮訓練，這才是比較健全的系統。

黃煌雄則指出，當年前參謀總長唐飛走進立院時，「國防二法」還沒立法，參謀本部掌握了公務預算和人事權，當時外界普遍認為，質詢國防部長似乎如隔靴搔癢，所以才會要求參謀總長接受質詢，這在當年是合理正當的要求，但現在已有「國防二法」，明定參謀總長的職權，國防部長集大權於一身，具備完整代表性。

參謀總長 國防部 李喜明

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