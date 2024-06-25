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「獵豹」輪型戰車亮相 火力不下現役主力戰車

聯合報／ 記者程嘉文／南投即時報導
軍備局展示「獵豹」輪型戰車的原型車，最高時速可達100公里以上。記者葉信菉/攝影
軍備局展示「獵豹」輪型戰車的原型車，最高時速可達100公里以上。記者葉信菉/攝影

國防部今天邀請中外媒體前往南投集集的軍備局209兵工廠，參觀由軍備局202廠、中科院、209廠聯合研發，我方擁有完整智慧財產權的「獵豹」八輪戰車。目前軍備局已經生產D1、D2兩輛原型車，明年預計再研製進一步改良的D3，主要目標是將車身高度，由3.3公尺降至3公尺以下。國軍現行裝甲兵力中，缺乏高機動力的輕戰車，未來「獵豹」可望補上缺口。

軍備局表示，獵豹計畫以202廠為主合約商，砲塔與射控系統由中科院研製，車身是209廠以現役的雲豹八輪裝甲車底盤改造。由於車重增加至28噸以上，因此引擎輸出由雲豹的450匹馬力，提高到600馬力，最高時速可達100公里以上。車身正面裝甲厚度可抗30公釐砲彈，側、後則可防12.7公釐。

202廠自製的主砲105公釐，與現役主力戰車CM11/M60A3相同，不過經過改良後膛壓提升，發射翼穩脫殼穿甲彈（APFSDS）對均質鋼板的穿甲力，由450公釐提升至500公釐。換言之，單就火力而言，獵豹的主砲火力甚至高於現役CM11/M60A3，僅次於未來引進的M1A2主力戰車的120公釐砲。

搭配新式的制退系統，將後座力由原先的60噸降至20噸，因此可以裝在八輪裝甲車上。主砲附有7.62公釐同軸機槍，車頂還有一座12/7公釐遙控機槍。105、12.7、7.62公釐彈藥，各可攜帶33、2000、4000發。

軍備局指出，輪型戰車於去年2月測評合格，8月完成初期作戰測評。未來將依據陸軍提出的降低車身高度等優化項目，進行改良。改良版的D3樣車，預算為2.9億元，分別由中科院與軍備局生產作業基金編列，預計114年完成。

獵豹與現役主力戰車一樣，使用四人車組。記者詢問，為何不考慮使用主砲自動裝填系統，也有助降低砲塔高度。軍備局官員指出，自動裝填雖可使砲塔變小，但對攜帶彈藥數量、射擊速度，乃至系統可靠度，都會造成負面影響，因此決定保持人力裝填。

陸軍官員透露，未來如要降低車身，關鍵是由底盤著手。目前獵豹的前兩部樣車，仍然使用雲豹系列的底盤。雲豹因為是運兵車，車廂內空間較大，因此使車身較高。如果不考慮載人空間，大幅調整車身內機械裝置方式，確實可以降低高度。

「獵豹」輪型戰車原型車，展示通過側向斜坡。記者葉信菉/攝影
「獵豹」輪型戰車原型車，展示通過側向斜坡。記者葉信菉/攝影
「獵豹」輪型戰車原型車，展示爬上50%陡坡。記者葉信菉/攝影
「獵豹」輪型戰車原型車，展示爬上50%陡坡。記者葉信菉/攝影

中科院 獵豹

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