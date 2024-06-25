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影／清晨再有4陸海警船侵金門水域 我3海巡艇出動驅離

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
中國大陸海警船近期持續侵擾我水域，今清晨再有4艘船艇集結跡象。海巡署金馬澎分署也在5時許在金門海域派出3艘海巡艇，驅離編隊侵擾我國水域的中國海警船，全程歷時約2小時餘。圖／海巡署金馬澎分署提供
中國大陸海警船近期持續侵擾我水域，今清晨再有4艘船艇集結跡象。海巡署金馬澎分署也在5時許在金門海域派出3艘海巡艇，驅離編隊侵擾我國水域的中國海警船，全程歷時約2小時餘。圖／海巡署金馬澎分署提供

中國大陸海警船近期持續侵擾我水域，今清晨再有4艘船艇集結跡象。海巡署金馬澎分署表示，5時許在金門海域派出3艘海巡艇，驅離編隊侵擾我國水域的中國海警船，全程歷時約2小時餘。

金馬澎分署指出，今日清晨5時許，分署掌握中國海警船舷號「14609」 、「14603」、「14513」 、「14605」集結跡象，隨即部署海巡艇對應。幾艘海警船以2艘1組方式，分別自金門北碇東方、復興嶼南方海域分2組編隊航入我國限制水域。

金馬澎分署說明，我海巡署派出3艘巡防艇，採取分組對應、平行監控方式，全程蒐證示警，海警船航入時間為上午6時至8時，活動歷時約2小時，即由海巡署將中國船舶驅離至限制水域外。

海巡署表示，中國海警船刻意編隊航入我方水域，滋擾意圖明顯。海警此舉無助金廈人民情感維繫，更無益兩岸對等交流，要求中國體認區域和平、穩定的重要性，海巡署將持續以堅定的立場，守護國家海洋權利。

中國大陸海警船近期持續侵擾我水域，今清晨再有4艘船艇集結跡象。圖／海巡署金馬澎分署提供
中國大陸海警船近期持續侵擾我水域，今清晨再有4艘船艇集結跡象。圖／海巡署金馬澎分署提供

海巡署 金門

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