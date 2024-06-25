影／清晨再有4陸海警船侵金門水域 我3海巡艇出動驅離

中國大陸海警船近期持續侵擾我水域，今清晨再有4艘船艇集結跡象。海巡署金馬澎分署表示，5時許在金門海域派出3艘海巡艇，驅離編隊侵擾我國水域的中國海警船，全程歷時約2小時餘。

金馬澎分署指出，今日清晨5時許，分署掌握中國海警船舷號「14609」 、「14603」、「14513」 、「14605」集結跡象，隨即部署海巡艇對應。幾艘海警船以2艘1組方式，分別自金門北碇東方、復興嶼南方海域分2組編隊航入我國限制水域。

金馬澎分署說明，我海巡署派出3艘巡防艇，採取分組對應、平行監控方式，全程蒐證示警，海警船航入時間為上午6時至8時，活動歷時約2小時，即由海巡署將中國船舶驅離至限制水域外。