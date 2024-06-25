F-16戰機女飛官赴美完訓 一身飛行服保留軍階帥氣十足

美國空軍官網公布美軍飛安中心國際飛行安全軍官班2024年B班結訓照，中華民國空軍F-16戰機女飛行員張詠瑄完訓曝光。

張詠瑄與國際學員合影時，著飛行服，保留軍階，未因非邦交國身分著便服。

家住台南的張詠瑄上尉、未婚，自幼因時常看到戰機起降，對飛行產生濃厚興趣，報考空軍官校，2019年張詠瑄以年班飛行第二名的優異成績，自空軍官校畢業。這次赴美軍飛安中心國際安全軍官班交流，共計16國參加。

張詠瑄目前在空軍第5聯隊27作戰隊服役，2023年11月納入飛安班次儲備人員，今年3月完成空軍飛安官訓練。

張詠瑄表示，能代表台灣與其他國家飛安人員交流，覺得十分榮幸。她對飛行安全及失事預防工作具高度興趣，希望返國後能貢獻所學，反饋空軍飛安教育，學以致用，為空軍飛安盡一份心力。

空軍司令部說，張詠瑄為F-16型機完訓上尉飛行軍官，赴美受訓的美軍飛安中心國際飛行安全軍官班，每班訓期6周，課程重點在於失事預防工作及各國飛行安全交流。

空軍司令部表示，在這個班隊中，失事調查與人因因素分析納入班隊授課項目，學員完訓返國心得採巡宣教方式，以擴大訓練效果，促進全軍飛行安全。