聽新聞
test
0:00 / 0:00
F-16戰機女飛官赴美完訓 一身飛行服保留軍階帥氣十足
美國空軍官網公布美軍飛安中心國際飛行安全軍官班2024年B班結訓照，中華民國空軍F-16戰機女飛行員張詠瑄完訓曝光。
張詠瑄與國際學員合影時，著飛行服，保留軍階，未因非邦交國身分著便服。
家住台南的張詠瑄上尉、未婚，自幼因時常看到戰機起降，對飛行產生濃厚興趣，報考空軍官校，2019年張詠瑄以年班飛行第二名的優異成績，自空軍官校畢業。這次赴美軍飛安中心國際安全軍官班交流，共計16國參加。
張詠瑄目前在空軍第5聯隊27作戰隊服役，2023年11月納入飛安班次儲備人員，今年3月完成空軍飛安官訓練。
張詠瑄表示，能代表台灣與其他國家飛安人員交流，覺得十分榮幸。她對飛行安全及失事預防工作具高度興趣，希望返國後能貢獻所學，反饋空軍飛安教育，學以致用，為空軍飛安盡一份心力。
空軍司令部說，張詠瑄為F-16型機完訓上尉飛行軍官，赴美受訓的美軍飛安中心國際飛行安全軍官班，每班訓期6周，課程重點在於失事預防工作及各國飛行安全交流。
空軍司令部表示，在這個班隊中，失事調查與人因因素分析納入班隊授課項目，學員完訓返國心得採巡宣教方式，以擴大訓練效果，促進全軍飛行安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言