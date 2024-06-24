內政部修正申請服補充兵役條件 有效增補兵員

國軍恢復一年制義務役，內政部指出，為配合常備兵員額需求及服兵役公平；因此修正申請服補充兵役條件，刪除役男家庭為低收入或中低收入戶可申請服補充兵役規定，以有效增補國家兵員。

內政部在4月23日起預告「常備役體位因家庭因素及替代役體位服補充兵役辦法」第2條修正草案，60天的預告期到今天為止。內政部說，民國101年、102年因配合推動募兵制相關配套措施，及因應常備役體位役男轉服一般替代役超溢問題，放寬役男因家庭因素服補充兵役的申請條件。

內政部表示，為因應全民國防兵力結構調整方案，國防部會銜內政部在111年12月29日公告，94年1月1日以後出生的役男，從113年1月1日起回復徵集服常備兵現役，為期一年。

內政部說，為配合常備兵員額需求及服兵役公平，因此重新檢視修正常備役體位役男因家庭因素申請服補充兵役條件，以有效增補國家兵員。

內政部表示，因應台灣小家庭的社會家庭結構、高齡社會趨勢，並考量教育、社會福利制度的完備及醫療技術進步，因此提出修正草案。現行法規定，役男家屬若患有中度以上身心障礙，除役男及有照顧能力的家屬一人外，沒有其他家屬可照顧時，可申請服補充兵役。

修正草案則改為，役男家屬中直系血親、配偶或兄弟姊妹患有重度以上身心障礙，無其他家屬照顧才能申請服補充兵役。

內政部說，針對役男家屬不能維持生活者，已提高服義務役男家屬的生活扶助金為原生活扶助金約39%，又因應94年次後役男薪資調升為新台幣2萬1350元，使役男履行國民義務之際，得以兼顧家庭生活開支。因此刪除現行法中，役男家庭為低收入戶或中低收入戶可申請服補充兵役的規定。

現行法規定，役男家屬經醫師診斷，罹患癌症第2期且經核定為重大傷病者，得比照認定為中度身心障礙，申請服補充兵役；修正草案中，則改為役男家屬經醫師診斷，罹患癌症第3期以上（或晚期）且經核定為重大傷病者，才可申請。

另外，內政部也在5月2日起預告修正「役男申請服替代役辦法」修正草案，預告期限至7月1日止。草案中將因家庭因素申請服替代役的條件，從現行役男家屬均屬60歲以上、未滿18歲，修正為均屬65歲以上、未滿15歲、患有身心障礙、重大傷病或15歲以上未滿18歲仍在學者。