民團籲顧立雄重啟軍冤委員會 協助調查真相

台灣陪審團協會理事長鄭文龍、秘書長林秉豐等人，今天在立法院召開記者會，呼籲國防部長顧立雄依據過去擔任洪仲丘案義務律師的經驗，重啟軍冤委員會，協助軍冤家屬追求真相。

台灣陪審團協會理事長鄭文龍、秘書長林秉豐、台灣公民參與協會理事長何宗勳等人，今天上午在立法院召開記者會，呼籲新任國防部長顧立雄，秉持過去對於人權保障的追求，再度啟用「軍事冤案委員會」，協助軍冤家屬追求真相。

林秉豐指出，顧立雄日前曾任洪仲丘案件的義務律師，對於軍中自殺案件相當熟悉。根據立委質詢時指出，今年1到5月國軍自殺案件已經17件，超過2022年的16件。現在兩岸關係緊繃，軍中壓力恐繼續升高，對於國軍今年內部的自殺案件數量，不容樂觀。

林秉豐表示，希望顧立雄可以依據過去擔任洪仲丘案義務律師的經驗，重啟軍冤委員會。過去軍冤委員會是任務編組，只有1年，但希望重啟軍冤委員會能夠成為常態化的組織，不管隸屬於行政院提或其他機關都可以。

鄭文龍透露，今年到5月止，已經有17名國軍弟兄死亡，到底是因為自傷還是什麼原因，目前還不是很清楚，可見軍中死亡事件是越來越嚴重，他肯定總統賴清德任命文人的顧立雄擔任國防部長，這才是能真正開始改革國軍問題。

鄭文龍提到，過去他曾建議前總統蔡英文任命文人擔任國防部長，但當時蔡英文不予理會，可見蔡英文對於國防事務完全就是外行不懂，也不聽建議，沒有依照民主國家的慣例，任命文人擔任國防部長，所以國軍中惡劣的積習得以延續，無法改革。

鄭文龍指出，過去馬政府因洪仲丘案，迫於社會壓力，成立軍冤委員會，但時間僅有1年被裁撤。今年到5月，國軍就發生17件死亡事件，比2022年全年都還多，國防部從來沒有能力處理，而設立軍冤委員會可以解決問題。

鄭文龍表示，呼籲再度啟用軍冤委員會，希望能解決現行軍中內部刑事調查的案件。現在軍事法院制度被廢除，回到一般檢察體系及法院處理，但檢察官對於軍中事情不了解，設軍冤委員會，可以有一些調查權，補充檢察官不了解軍中特性的問題。

鄭文龍強調，軍冤委員會也會由各行業專家及軍冤家屬代表，國防部在做軍冤調查，都是關起門蠻幹，完全沒有尊重軍冤家屬的聲音、需求，軍冤案件從未有1件查明真相，應該要有所改善，設立軍冤委員會，讓外部力量參與，這也是參考美國的體制。