朝野肯定漢光演習變革 盼非另種表面文章

下月登場的漢光四十號演習將有突破性變革，不只兵推沒有劇本，也取消大型表演性火炮實射科目展示，被視為最接近實戰的一次，朝野立委一致認同；不過，在野黨立委提醒，改革方向雖正確，但能否在演習中真正落實、而非另一種形式的表面文章，才是關鍵。

立法院外交及國防委員會召委馬文君已排定本周三邀請國防部報告今年漢光演習實施狀況。國防部將安排參謀總長梅家樹，陪同國防部長顧立雄前往報告。這將是廿餘年來，參謀總長首度赴立院報告。

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇指出，此次漢光演習盡量以實戰需求為主，將使官兵疲憊、表演性質的項目降到最低，他樂見這樣的改變。

馬文君期盼國防部規畫是朝務實面調整，她也提到，海軍陸戰隊精實的訓練一向是攻擊軍，這次所謂的貼近戰場實況而做的改變，需要國防部進一步的說明。

民眾黨黨團總召黃國昌表示，這是正確方向，然而能否在演習中真正落實，而非另一種形式的表面文章，才是關鍵的考驗。