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歷任總統視導漢光…馬先冷後熱 蔡穿迷彩服亮相

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
2013年國軍漢光29號演習實彈操演在澎湖舉行，馬英九總統（左）視導演習過程。圖／聯合報系資料照片
2013年國軍漢光29號演習實彈操演在澎湖舉行，馬英九總統（左）視導演習過程。圖／聯合報系資料照片

一九八四年，時任參謀總長郝柏村舉行漢光三軍聯合演習，翌年推出漢光二號，從此成為每年驗證防衛作戰計畫的關鍵。

二○○三年國軍引進美軍ＪＴＬＳ電腦兵棋系統後，漢光實施方式漸趨固定，包括「電腦輔助指揮所演練」，由國防大學扮演假想敵，依據兩岸次年的軍力結構，進行「線上大戰」；隨後舉行實兵科目，驗證各單位在防衛作戰計畫中被賦予的任務，是否確實可行。

前總統蔣經國李登輝時代的漢光，就有實彈火力展示科目，但總統出席率不高。陳水扁延續李登輝後期作風，把漢光規模增減，當成政治表態工具。例如二○○○年甫上任，以及二○○四年在槍擊案爭議中連任，都下令取消火力展示。其他幾年，仍將火力秀視為頭戲，陳在總統任內總共出席五次。

二○○八年馬政府上台，標榜兩岸和解，縮減漢光廿四號實彈科目，漢光廿五號只進行電腦兵棋推演。引發「不重視國防」的批評。第二個任期起，馬總統大量出席漢光大型實兵科目，包括二○一四年首創搭軍艦出海參加操演，次年則以紀念抗戰勝利七十周年理由，在湖口舉行閱兵。

2019年漢光演習，蔡英文總統（左）身著國軍數位迷彩服，到陸軍湖口營區視導漢光演習北部地區實兵對抗操演。圖／聯合報系資料照片
2019年漢光演習，蔡英文總統（左）身著國軍數位迷彩服，到陸軍湖口營區視導漢光演習北部地區實兵對抗操演。圖／聯合報系資料照片

蔡英文一就任總統就標榜重視國防，加上兩岸關係緊繃，任內視導漢光演習的頻密度超越前任，並且親自穿上迷彩服，在中外媒體鏡頭前亮相。二○一八年在清泉崗機場舉行的反空降操演，還邀請來訪的史瓦帝尼國王，以及各國使節前往參觀。

參謀總長 李登輝 清泉崗機場 漢光演習 蔡英文 蔣經國 郝柏村 陳水扁

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