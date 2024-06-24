新聞眼／國軍務實 需要高層當「靠山」

面對漢光四十號演習實兵科目，國防部信誓旦旦實戰化，大幅減少「作戲」成分。如果真能做到，對於台海防衛能力的精進，甚至國軍社會形象改善，必都大有助益。然而，國軍文化被質疑「不真實」，不是一日之寒；之所以長期如此，主要因為知易行難，追求「崇實」必須付出高昂代價。軍方、政府乃至社會大眾，都要有心理建設。

軍中最常被詬病的造假事項，莫過裝備妥善率，部隊往往把精密裝備「供」起來不願使用。如此自然是因「勤儉建軍」，作業維持預算長期偏低所致。如果軍方不願承認，裝備日常操作必定會遺失損壞，不願意大幅提升後勤能量，基層自然配合粉飾太平，實際戰力自然遠不及帳面，更造成官兵心中嚴重負面印象，對單位甚至整體國軍，都失去信心。

隨著政治民主化、資訊流通迅速，加上兩岸關係緊張，國防新聞儼然成為媒體顯學。弔詭的是，這種「全民國防」熱潮，乃至社會大眾對軍方造假風氣的厭惡，往往無助於現象改善，反而火上加油，讓軍方各級幹部養成寒蟬效應，以「絕不上媒體」為最高原則，唯恐一旦新聞露出，軍旅發展就要泡湯。台上長官再慷慨激昂，基層仍然下有對策，自保為先。

這次國防部提前「打預防針」，宣稱今年漢光為追求實戰化，難免會有一些不完美狀況。但若意外的嚴重程度不僅是「糗事」，而是人命財產的傷損，甚至受害客體是民眾時，國防部乃至府院黨高層，能否仍和軍人站在一起？而非如同以往，平日自詡「靠山」，出事就突然「大義凜然」地切割？

戰國時商鞅推動變法，為了打破老百姓的觀望心理，特意安排「徙木示信」案例，藉此取信於眾人。如何讓軍中基層相信「實戰化」是玩真的，是當下國防部必須面對的最嚴峻考驗，也只能贏不能輸。