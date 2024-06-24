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今年漢光演習貼近實戰 不再舉行「好看」科目

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
今年國軍漢光演習將盡可能貼近實戰，不再舉行總統視導大型火力展示項目之類「好看」科目。本報資料照片
今年國軍漢光演習將盡可能貼近實戰，不再舉行總統視導大型火力展示項目之類「好看」科目。本報資料照片

今年國軍漢光四十號演習將於七月廿二至廿六日舉行實兵演練國防部後天將到立院報告實施狀況。路透報導引述我高級官員稱，今年演習將盡可能貼近實戰，因來自中國大陸的敵情威脅正迅速升高。

本屆漢光演習標榜「不務虛、不玩假、照實做」，不再舉行總統視導大型火力展示項目之類「好看」科目，也無以往部隊與民眾熟悉的「預演」。

在演習五天四夜期間，強調夜戰與狀況科目連續；實兵、實時、實地驗證，確實掌握部隊的能力與限制。官員說，今年民眾很可能看到演習部隊發生裝備故障、動作不純熟、服裝儀容不整等狼狽狀況，甚至發生小意外，希望社會大眾能接受此觀念。

軍方官員透露，這些措施從國防部前部長邱國正任內開始構思，現任部長顧立雄上任後繼續推動。今年漢光演習在四月「電腦輔助指揮所演練」之前，國防部特別先舉行「重要指揮官圖上兵推」，由參謀總長梅家樹向各級重要指揮官說明調整⽅向。

以往漢光的重頭戲是大規模反登陸或反空降之類聯合火力展示，通常安排總統視導。軍方表示，今年仍會邀請總統與媒體採訪，但不會是特別配合來賓的「大」科目。因為其想定缺乏真實性，而且往往一再預演，部隊「被剝好幾次皮」，反而耽誤練習實戰本務。今年為求貼近戰場實況，諸如「移地借景」、「縮短距離演練」之類展示性科目會盡量削減。在本島的演練，均採實兵不實彈，金馬澎外島仍結合實彈射擊訓練。

官員指出，漢光的狀況實施原則是「連續」與「聯動」：前者代表五天四夜期間，採取連續性狀況誘導，全程日夜演練；尤其為強化夜戰能力，夜間科目比重將大幅增加，而非完成早就預知的單一項目後，晚間就回到營區休息。後者則標榜各級部隊行動的連動性，兩個以上單位共同執行任務，必須誘導支援與被支援部隊採取聯合行動。

另一方面則要求，「實兵、實時、實地」最大化：海軍陸戰隊與空降特戰部隊，今年不再扮演攻擊軍（假想敵），而是標榜「原兵歸原位」，執行他們預定在防衛作戰應擔任角色，確實完成兵力機動整備。演習期間，各部隊無論戰力保存或機動放列，都要務實演練，不可過於拘泥安全考量等限制因素。唯有實時實地驗證，才能真正了解部隊的能力與限制。必須以實戰化訓練找出問題，並且有效解決，不務虛、不玩假、務實做，才能讓官兵有感，在挑戰中戰力成長。

無實兵對抗 學者不認同

國防部高層透露，今年漢光四十號演習實兵操演取消預校與展示科目。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，這些調整比往年進步，能改善以往若干項目過於強調劇本，導致表演意味濃厚的缺失；不過，國防部取消實兵對抗訓練，在追求實戰化訓練上，未必是進步，反而可能因噎廢食，功虧一簣。

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