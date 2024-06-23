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25年來頭一遭！參謀總長陪同顧立雄 周三將赴立院報告

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25年來頭一遭！參謀總長陪同顧立雄 周三將赴立院報告

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
參謀總長梅家樹21日與第一作戰區重要幹部分享「漢光40號」演習構想與目標。圖／軍聞社
參謀總長梅家樹21日與第一作戰區重要幹部分享「漢光40號」演習構想與目標。圖／軍聞社

立院外交國防委員會召委馬文君，已經排定本周三（26日）邀請國防部報告今年漢光演習實施狀況。國防部將安排參謀總長梅家樹，陪同部長顧立雄前往報告。這將是25年來，參謀總長首度現身立法院。

早年我國採取軍政軍令二元化，參謀總長直接對三軍統帥總統負責，與國防部長的關係，不是單純上司與部屬。由於軍令大權集中於總長，尤其當時總長郝柏村上將被外界視為「強人」，因此第一屆增額立委當中，不分朝野都有人主張，應該邀請他到立院報告。1987年11月21日，時任副參謀總長執行官蔣仲苓上將，才首度以身兼中科院長的身分，到立法院報告備詢。原本兼任中科院長的參謀總長郝柏村，則於此之前不再兼任中科院長。他到1989年底轉任國防部長，才首度到立院報告備詢。

至於參謀總長，則先於1990年2月28日，到國民大會報告。不過當時的總長陳燊齡上將，報告完畢後就按時離席，並未留下聽取國代發言。1992年，陳水扁當選立院國防委員會召委，更將邀請總長報告視為要務，軍方則堅持軍令系統不屬立院監督。在民進黨與新黨立委聯手下，1994年10月5日，國防委員會通過譴責拒絕出席的參謀總長劉和謙上將。

接下來一直到1998年7月24日，大法官作成461號解釋，認為參謀總長為國防部長的幕僚長，負責國防重要事項，屬於憲法67條2項所指「政府人員」，除非因執行國家安全之軍事業務而有正當理由外，不得拒絕應邀列席立院所設委員會並備詢。但詢問內容若涉及重要國防機密，免予答覆。

在大法官釋憲之後，9月30日，參謀總長唐飛赴立院國防委員會報告，創下歷史紀錄。1999年3月31日，繼任總長湯曜明上將也循例前往立院報告。在此之後，隨著國防二法通過，軍政軍令一元化，軍權統歸於部長，總長權力大不如前，儼然等於部長的執行官，此後也就不再有受立院之邀，到立院列席備詢的狀況。

1998年9月30日，參謀總長唐飛（左一）到立法院國防委員會列席備詢。圖／聯合報系資料照片
1998年9月30日，參謀總長唐飛（左一）到立法院國防委員會列席備詢。圖／聯合報系資料照片

參謀總長 國防部 漢光演習 馬文君

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