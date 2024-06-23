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漢光演習取消攻擊軍實兵操演 民眾黨立委批因噎廢食「開倒車」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
以往在漢光演習經常扮演「攻擊軍」的海軍陸戰隊，今年漢光40將回歸他們在防禦作戰中的本務，不再出面扮演假想敵。本報資料照片
以往在漢光演習經常扮演「攻擊軍」的海軍陸戰隊，今年漢光40將回歸他們在防禦作戰中的本務，不再出面扮演假想敵。本報資料照片

漢光40號實兵演練7月22日起展開，重點包括取消科目展示、校閱及假想敵，民眾黨立委林憶君質疑，既然演習要實戰化，為何還要取消攻擊軍的角色，形同因噎廢食，無法反映戰場的真實狀況，我國漢光演習取消實兵對抗，無疑是違反世界潮流，在實戰化演訓上大開倒車。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌認為，軍演貼近戰場實況的模式，這是正確的方向，然而能否在演習中真正落實，而非另一種形式的表面文章，未來才是關鍵的考驗；此外，「備戰不畏戰、能戰不求戰」應該是國家努力的方向，如何能夠有智慧地避戰，更是考驗執政者的足夠能力與正確視野。

林憶君表示，今年漢光演習沒有以往部隊與民眾熟悉的預演，目的就是「不務虛、不玩假、照實做」，軍方已經先行打了預防針，民眾很可能看到部隊發生裝備故障、動作不純熟、服裝儀容不整等小意外的狀況，實戰狀況下本來就有各種意外，不必太過大驚小怪。

林憶君說，她認同演習減少預演，是為了要更貼近實戰，不過既然演習要實戰化，為何還要取消攻擊軍的角色，以往漢光實兵操演的紅藍軍對抗，都是按照特定劇本在走，表演性質濃厚，不過紅藍軍對抗的本質，為的是讓己方部隊模擬真實戰場環境，可能會遇到的各種不預期的狀況，包含敵軍可能使用的不同戰術與戰法。

林憶君認為，漢光演習取消攻擊軍角色，形同因噎廢食，國軍的實兵演習對空氣揮拳，根本無法反映戰場的真實狀況。

林憶君表示，漢光演習是國軍難得的年度演習，模擬解放軍陸海空三棲聯合進犯，更是電腦兵推在野戰部隊的實際驗證，透過實兵對抗才能找出電腦模擬無法發現的錯誤，並且予以修正，所有先進國家仍然保留實兵對抗演習，足以證明其不可取代性。

林憶君也舉例，美軍一直以來就有此傳統，解放軍則是在2014年朱日和基地建成後，便不斷在該基地實施無劇本的實兵聯合演習，如今我國漢光演習取消實兵對抗，無疑是違反世界潮流，在實戰化演訓上大開倒車。

實兵演練 漢光演習 解放軍

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