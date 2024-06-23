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史上首次！ 手槍依專長納1年期義務役男建制武器

中央社／ 台北23日電
新聞示意圖，圖為國軍一年期義務役「入伍訓練期末鑑測」中的「震撼教育」，在T74機槍聲與TNT爆破聲中透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力。記者蘇健忠／攝影
新聞示意圖，圖為國軍一年期義務役「入伍訓練期末鑑測」中的「震撼教育」，在T74機槍聲與TNT爆破聲中透過模擬真實戰場環境，磨練役男戰技、體力及毅力。記者蘇健忠／攝影

國軍4個月役男或1年期義務役男的建制武器均為步槍，但為強化戰力，軍方人士證實，近期已將T75K3手槍依建制專長，納入1年期義務役男建制武器；陸軍回應，此舉在於維持個人建制武器射擊能力及嫻熟操作要領。

中共近年頻頻對台文攻武嚇，國軍強化戰演訓應對潛在威脅，並透過軍演、兵推、實彈射擊等多種方式，在全台多處易於登陸的「紅色海灘」實施驗證，包括台南喜樹、台中甲南、桃園觀音、竹圍一帶及新北八里海灘等處，不時可看到國軍相關演訓任務。

陸軍第六軍團指揮部步兵第109旅18日在新北林口中福海灘，透過T-91步槍、T75K3手槍實施野戰射擊訓練，今年初恢復徵集的1年期義務役（2226梯）也首次參與這項訓練，並藉由射擊障礙板執行50公尺實戰化射擊，讓官兵嫻熟跪姿、臥姿等不同射擊姿勢。

值得注意的是，以往無論是役期4個月的軍事訓練役，或者1年期義務役男，建制武器均以T65K2、T91步槍為主，鮮有配發手槍的例子。不過，記者在國軍18日的中福海灘野戰射擊現場，直擊1年期義務役男實施T75K3手槍實彈射擊。

軍方人士證實，目前特定單位的義務役男，已將手槍納為建制武器。針對何種單位會配發手槍，陸軍司令部回覆中央社記者，義務役男依據個人建制專長，配發不同建制武器（步槍或手槍），實施相關射擊訓練，目的在維持個人建制武器射擊能力及嫻熟操作要領。

國軍 義務役

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