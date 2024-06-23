學者肯定漢光演習調整方向 但認為不必完全取消對抗科目

國防部高層透露，今年漢光40號演習實兵操演取消預校與展示科目。中華戰略前瞻協會研究員揭仲認為，這些調整比往年進步，能改善以往若干項目過於強調劇本，導致表演意味濃厚的缺失；國防部取消實兵對抗訓練，在追求實戰化訓練上，未必是進步，反而可能因噎廢食，功虧一簣。

國防部高層宣稱今年漢光演習，重視連續狀況誘導，夜戰，實地與聯動等，以求更能貼近戰時情境。揭仲說，依據媒體報導，參謀本部取消實兵對抗訓練的主要理由，是以往經常扮演攻擊軍的單位，例如陸戰隊、特戰等，因此無法熟悉戰時其應擔負防衛任務。這種說法似是而非，演習可透過規則設計，讓小單位扮演大單位；從陸戰營所屬各連，各抽調一個排加上若干人操作武器，可在對抗訓練過程，扮演營級攻擊部隊，派出攻擊軍的陸戰營、連級單位的核心，仍可在實兵操演中熟悉戰時的防衛任務，二者不衝突。

揭仲表示，實兵操演的對抗訓練，乍看之下，是紅軍擔任假想敵攻擊防衛的藍軍，但核心精神是受訓者互為假設敵，在導演機構的統一組織協調下，以虛擬攻防作戰的方式，進行的實戰化訓練。若演習設定與統裁部狀況下達，能掌握核心精神，可讓名義上的紅軍在模擬攻擊時，同步演練對重要據點的奪回作戰；防衛軍也可在對抗過程與事後的交流，了解防衛計畫可能的問題，考核部隊的表現。

揭仲說，防衛作戰中，部隊在戰術上不可能完全只有守勢作為，也包括不少攻擊行動。若以真實模擬想定進行驗證，就可取代對抗訓練，為何各主要強國仍十分重視對抗訓練，花費巨資採購各種設備，增加仿真度，國軍又為何在教戰總則第14條軍隊訓練，強調除以實人、實物、實時、實地、實情、實作外，還要採對抗方式勤訓苦練，方能達到超敵勝敵目標。

他指出，台灣地狹人稠，地面部隊對抗訓練，長期處於不足狀況，漢光演習可說是年度內，國軍唯一可以共軍武力犯台為場景，實施中等規模地面部隊對抗訓練的機會，陸軍的長青操演無法取代；若僅因以往操演方式，預校太多，照本宣科意味太濃就取消，難免因噎廢食。

他建議，明年的漢光實兵操演，可在今年連續狀況誘導，夜戰，實地進行，聯動的基礎下，挑選少數重點演練項目或單位，指導實施無劇本實兵對抗訓練，能真正符合實戰化訓練要求。