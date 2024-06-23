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中國軍艦頻現身海峽中線海域 澎湖漁民偶遇

中央社／ 澎湖縣23日電

近期中國潛艦、軍艦、海警船等頻頻在海峽中線現身，不少澎湖漁船在附近海域作業時經常偶遇，但雙方大都互不侵犯。

6月20日上午6時45分，有漁民電腦螢幕顯示，在七美西方53浬處，相當於北緯23度16分、東經118度28分的海域上，俗稱的海峽中線附近海域發現舷號153的中國飛彈驅逐艦「西安艦」現身。

在海峽中線附近海域作業的部分漁民，發現有中國軍艦現蹤，有的趕緊收拾網具駛離，但亦有持續作業，目睹軍艦往中國大陸方向航行。

澎湖漁民透露，澎湖海巡艇一般出海執勤，除非是海上救護行動，不然是不會跑到海峽中線附近海域。但中國軍艦往返中國大陸間，經過七美西方海域，算是正常的航行，且澎湖漁船平時也都是在附近海域作業，甚至還跑到離中國大陸更近的沿海作業，雙方大都相安無事。

澎湖七美西方50浬海域，相當於海峽中線的位置，最近先是核能潛艦、後是飛彈驅逐艦等航行現身，引起地方的關注。

海峽中線 澎湖 軍艦

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