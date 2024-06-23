昔日軍事發言人羅紹和 批評陸官校慶座位安排不當

陸軍官校舉行百年校慶，司令台座次安排，讓曾任國防部軍事發言人的羅紹和說出重話，他表示，相關安排失卻黃埔精神與傳統，毫無儀節，又不成體統。

羅紹和現在擔任安德烈慈善協會執行長，從事慈善募捐工作，是退伍軍人形象最佳的佼佼者，有政黨曾力促他出任不分區立委，被其婉拒。羅紹和退伍後，不接觸政治，未評論軍方施政，專注慈善事業，他透過臉書社群批評黄埔百年校慶司令台座次安排，眾多網友認同。

羅紹和表示，黃埔百年校慶大典上，國軍邀請歷屆國防部長、參謀總長，及備役、退役上將，雖然來的不多，但知名者有丁渝洲上將、鄧祖琳上將、邱國正上將等，這些前輩卻被置於東耳台。

他說，大司令台中容不下這些所謂的前輩，卻大搖大擺坐者後輩，如行政院政務委員、國安會副秘書長等人，毫無儀節，又不成體統。

羅紹和表示，遙想昔日黃埔校慶，滿台都是黃埔老師。尊師重道，敬老尊賢仍黃埔精神，黃埔道統之所在。

羅紹和說，面對中國大陸的武力威脅，失去黃埔精神與傳統的現象，實在令人憂慮。無精神戰力之軍隊，無捐軀成仁之動力。