【即時短評】「不精彩」甚至「出包」的漢光 社會準備好了嗎？

國防部宣布漢光40號演習的實施方式，除了取消由總統親自視導的大規模火力展示科目，軍方官員為了強調今年玩真的，甚至預告民眾可能看到部隊裝備故障、官兵動作不純熟、服裝儀容不整等狀況，「屆時希望大家正面看待」。如果當真如此，的確是好事一樁。

對軍事新聞有概念的人會發現，國軍對於歷次的國慶閱兵之類的大規模展演，慣以「ＸＸ演習（操演）」名之。換言之某程度而言，模擬實戰的演習，而標榜完美演出的校閱，往往被看成同一件事情。也就是說，包括漢光在內，許多國軍的演習（操演）的進行方式，並非模擬戰場上可能的變化，而是宛如一場大型典禮，每個單位每位官兵，都能夠精準「走秀」，出現在準確的時點。所以必須事先一再預演，最後一天完美呈現「順利殲敵」的成績。也自然，經常引發外界「作秀」之譏。

平心而論，「作秀」並非如網路鄉民所云，那麼一無是處。部隊如果不沒有一定的訓練，不具備基本功，結果會是連舞台上的走位，都無法按表操課完成。然而，這類對計畫完美執行的絕頂要求，還是更應該留給各式慶典，對於作戰演習而言，應該出現更多的意外想定，更貼近實戰可能的狀況。

諷刺的是，社會大眾喜歡嘲諷軍方「演戲」、「不誠實」，結果民眾對國防的關心，往往是導致軍方更不誠實、更喜歡作假的原因。尤其在政治民主化、資訊開放之後，所有消息都快速流傳。軍方每次「出包」，往往動輒在網路新聞熱搜排行榜名列前茅，而且飽遭輿論拳腳交加。軍方久之為了避免怕出事，自然更傾向於，所有的動作都是計畫性，都必須一演再演，都必須把「絕對不出意外」當成最高原則。

另一方面，如果回顧過去卅多年的漢光演習史，可以發現蔣經國、李登輝時代，很少親臨演習現場，直到陳水扁總統，「視導漢光」才逐漸變成元首的必修課。到了馬英九時代，一旦沒出席漢光，或者停留時間不夠長、視導科目不夠多，立刻成為網民攻擊的對象。挾著輿論成功鬥臭馬政府的蔡陣營上台，為了強調小英總統身為「國軍靠山」，更是把總統參與漢光與各式演習，當成施政與宣傳重點。問題是，總統出席各式演習，會不會干擾操演的進行？主辦單位是否必須配合另外「加戲」？會讓國軍變得更實戰化還是更務虛？答案人人心知肚明，只是沒人願意說。

就此而言，國防部今年宣稱，要把「主秀」取消，甚至提前承認會有一些不完美的場面出現，的確是值得肯定的心態進步。問題是，這是真正的洗心革面，還是又一次拿「實戰化」來說嘴？究竟過去幾十年來，國軍哪一次演習，不是宣稱實戰化？

另外更重要的是，如果當真要求實戰化、不是按照劇本操課，那麼可能發生的意外，也許不僅是車輛拋錨、動作不標準、服儀不整潔而已。如果發生交通事故甚至更嚴重的演習意外，導致人命與財產的傷損，甚至於範圍不限於官兵本身，而是部隊在演練過程中，不慎造成民間的傷害......

宣稱「實戰化」的國防部，以及為「實戰化」叫好的意見領袖，甚至作為國防部靠山的三軍統帥，已經準備好迎接了嗎？