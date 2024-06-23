F-16V確保飛安 200小時週檢13關歷時18天

共機頻擾台海空域，F-16V戰機守護空防角色吃重。為確保妥善率，F-16V每飛行200小時就必須進站，進行近乎整機拆卸，共13個專業項目為期18天的週期檢查，且為確保零件無虞，更需超前布署，提前2年就送審採購相關備料。

共機頻逾越海峽中線、侵擾台灣周邊空域，國軍除以防空系統追蹤監控、廣播告警等複合手段驅離，亦出動戰機升空監控，但戰機頻繁執行戰備任務，外界關注是否造成後勤壓力。

中央社記者日前實地走訪嘉義空軍第四戰術戰鬥機聯隊修補大隊，採訪經鳳展計畫升級的F-16V（block20）戰機週期檢查項目（週檢），戰機就像汽車一樣，飛行達到規定時數，就必須進廠保養，且整套保養過程可謂鉅細靡遺。

空軍戰機週檢是以每飛行200小時為單位，屬重要檢查維修環節。在未達200小時前，一般是在機庫堡執行普通例行檢查，例如飛行前中後檢查、鏽蝕檢查及起落架檢查等。

綜合修補大隊謝宗翰士官長、黃子麒上士受訪指出，F-16每飛行200小時就要進站週檢、標準工時18天，但會依各修護專業先召開週檢前會議，確認是否有附加工作、特別檢查、組件定期更換等事項，再決定是否多給維修天數，最終由修管科計畫官決定週檢天數。

F-16的週檢共分為13項專業，並設置13個工作站，內容包括一般系統、逃生、燃油、噴漆、結構修理、非破壞性檢驗、APG液壓、環控、電路訊號、飛操系統、共通通訊導航、電戰、發動機試車。

記者在維修工作站現場看見，進站週檢的F-16第一道工序是全機卸裝。以蒙皮為例，修護人員先轉鬆機身的上千顆螺桿、拆開蒙皮，逐一檢查戰機內部線路及相關系統後，完成後再鎖回這上千顆螺桿，過程十分耗時耗工。

更重要的是，鎖螺桿有科學依據。飛機機械士黃子麒上士指出，螺桿就如常見的螺絲，若鎖太緊易造成螺座損壞（俗稱崩牙），不同部位的蒙皮，有不同的扭力寬限值，例如某處蒙皮的扭力磅數為20磅至30磅，修護人員要採中間值，先手動鎖到25磅後，再透過磅數表，重複確認數據無誤。

黃子麒表示，不同位置的蒙皮、上鎖方式也不同，因此必須平衡力度，就像鎖緊汽車輪胎的螺栓時，要以「對鎖」方式進行，戰機也一樣，若未按照技令上鎖，將造成蒙皮不平整、或產生類似磁磚「膨拱」（隆起）情形，導致在高速飛行時發生脫落事件。

目前四聯隊修補大隊最大量能，可同時執行6架次F-16V週檢，相當考驗各站的協調工作，才能確保所有待檢戰機能如期進站；為確保耗材供應無虞，則在目標年度開始前的24個月，開始送審採購相關備料，同並在目標年度前14個月、再執行一次增購，確保料件供應無虞。

不過，18天週檢時間為承平時期，若在戰時，則採24小時輪班檢修，工期縮減至6天。目前修補大隊所執行的週檢項目，均為非破壞性維修，若需更進一步的進階修護，必須轉往例如漢翔公司等維修中心執行。