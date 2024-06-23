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影／不演了！漢光長官預校、砲兵井字架今年全面取消

聯合報／ 記者 徐宇威／台北即時報導
馬防部240砲射擊瞬間，砲口處紅色鐵架即為限定射界的井字架，圖片／軍聞社提供
馬防部240砲射擊瞬間，砲口處紅色鐵架即為限定射界的井字架，圖片／軍聞社提供

一年一度國軍盛事漢光演習將在7月底進入實兵階段。近年不斷訴求「實戰化」但部分科目仍持續被外界批評淪為表演性質。例如時常位於屏東加祿堂進行登陸作戰的的聯興操演、昌隆農場進行反空降作戰的聯雲操演。今年度因為過往扮演假想敵的海軍陸戰隊與陸軍特指部都將納編作戰區分散至各地部署，而不再有「紅軍」的身分。加上本島操演將以「實兵、不實彈」的方式在各戰術位置操練。也因此過往配合漢光時程一併進行的「聯勇、聯雲、聯興」三個大型操演，將不會出現在民眾面前。取而代之的是各作戰區在自己戰術位置的練兵。除了讓部隊了解戰時不同時間點應在何戰術位置進行的戰術作為，也是驗證各部隊分處異地，去中心化指管環境下的作戰能力。

至於實彈操演，據軍方官員表示，將保留陸軍在金、馬、澎等離島地區的火砲操演，與海軍40公釐口徑以上火砲的實彈射擊，至於精準實彈都將移至8月的年度測考舉行。但由於今年操演並未有固定時序，因此澎湖的鎮疆操演與金馬的聯信操演，這以往火砲射擊的固定名稱，今年就未必使用。

至於外離島火砲射擊，經常使用「井字架」進行射界的限制，避免官兵操作不慎將火砲誤擊至彈著區外，雖可達到安全效果，但也往往被詬病讓官兵「太無後顧之憂」，甚至成為戰技落後的象徵。軍方高層表示，為求操演達到實戰狀況，今年井字架將通令撤除，要求官兵在彈著計算與砲令下達要完整確實。

今年漢光不再進行大型的操演科目，因此也將不再有所謂高層長官蒞臨的預校操演，實彈射擊也將確實考驗官兵的訓練成效。對於今年實戰化作為的改變，不少第一線官兵都有明顯感受到差異，甚至有點不適應。軍方高層私下不諱言，這是長期美方持續要求之下，今年作出的重大改變，但距離理想仍有一段距離。演習走向更為實戰環境的務實做法，與操演科目的難度提升固然值得肯定，但如何避免「上有政策、下有對策」，就考驗督導機制如何運作了。

漢光演習 陸軍

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