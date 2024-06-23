快訊

有助降血壓、減輕動脈壓力 專家推薦5種蔬菜對心臟健康最有益

入幼兒園要看日子就讀日數影響育兒津貼多領至少5千

MLB／雙冠王賈吉第28轟擊垮勇士 歐蘇納21轟緊咬大谷

影／漢光實兵部隊五日無休整 服儀要求將大幅放寬

聯合報／ 記者 徐宇威／台北即時報導
海鋒大隊進行陣地機動，今年漢光無時序，部隊24小時都有可能需要隨時移動。圖／聯合報系資料照片
海鋒大隊進行陣地機動，今年漢光無時序，部隊24小時都有可能需要隨時移動。圖／聯合報系資料照片

漢光實兵階段將在7月22日清晨展開。今年將採取一連五天四夜，所有參演部隊不中停、不休息的作戰演練。在部隊無預先規劃操演時程，僅有以防衛作戰計畫的前提想定之下，將隨時面臨統裁部下達的狀況應變。如何持續性地維持作戰能力直至26日漢光結束，預料將會是考驗所有參演部隊主官對於部隊在演訓中如何安排休息輪班的考驗。

不同先前電腦兵推至實兵驗證二階段，今年漢光操演將進行從圖紙兵推、電腦輔助指揮所演練、至最後的實兵共三個階段。據指出，過往在實兵階段，操演為了避免擾民，多數科目都選擇日間，甚至都會安排既定時序，部隊在時序結束後便進行休整，與實戰狀況並不符合。今年為了達成實兵、實時、實地三項要求，部隊動態將不再有所謂的「時序」。除了依據現有的整體防衛作戰計畫，操演的位置與作為都將會由操演的統裁部進行指令下達，部隊日夜隨時都可能進行機動，而主官也需要對自己的部隊進行狀況下達。操演將不再有所謂表定的休息時間，部隊的帶隊官就必須要照自己的判斷，讓部隊能有適當休息，但仍要隨時維持最大戰力。

至於部隊在連續不中斷，又是處於機動在外的操演中，預料將會四處在宮廟、學校紮營，屆時官兵在炎熱天氣與連續操演之下勢必出現的狼狽模樣如果被民眾拍下上網，是否可能被部隊長官以「軍儀不整」為由懲處？軍方高層表示，考量夏季炎熱，加上實際作戰狀況就是會如此，日前已通令各部隊不能因服儀不整的樣貌據此懲處。

服儀 漢光

延伸閱讀

漢光演習今年不再預演 求貼近戰場實況

漢光取消攻擊軍實兵 參謀總長梅家樹赴作戰區說明演習構想

幕後／旗斷落地壞兆頭？ 軍隊中有些事 由不得你不信

共軍今晚在台海發起海空夜戰操演 17共機闖我當面空域

相關新聞

影／漢光實兵部隊五日無休整 服儀要求將大幅放寬

漢光實兵階段將在7月22日清晨展開。今年將採取一連五天四夜，所有參演部隊不中停、不休息的作戰演練。在部隊無預先規劃操演時...

漢光演習今年不再預演 求貼近戰場實況

國軍漢光40號演習的實兵科目，將於7月22日至26日登場。國防部透露，今年的漢光將不如往年「好看」，因為取消由總統親自視...

共軍「西安艦」現身澎湖南淺！船隻急駛離躲避 漁民爆1月也見「齊齊哈爾艦」

本月18日清晨有漁民在金門海域目擊中國大陸「晉級」094型飛彈核潛艦在軍艦伴行下浮航，20日又有漁民在海峽中線附近的俗稱...

影／不演了！漢光長官預校、砲兵井字架今年全面取消

一年一度國軍盛事漢光演習將在7月底進入實兵階段。近年不斷訴求「實戰化」但部分科目仍持續被外界批評淪為表演性質。例如時常位...

蔣孫恩怨／孫立人辭職抗議政工制度 蔣中正積怨已久批孫是軍閥

孫立人反對軍中政工制度，讓他同時得罪蔣中正、蔣經國父子。但孫立人為何反對政工制度？這是造成他與蔣中正信任關係更加疏離的原因？還是結果？ 兩蔣引進政治作戰系統以重建國軍，蔣中正日記中有「與蔣經國討論孫立人拒絕政治部人員進入軍中的事情」。蔣中正心生不滿，加上美軍顧問攔阻，且親美的孫立人竟與美方態度一致。 本系列由聯合報記者高凌雲，分成上下篇，帶你回顧蔣孫之間的恩怨，歡迎訂閱追蹤。

共機四面夾台 2天偵獲41架

國防部昨天指出，前天上午六時至昨日上午六時，偵獲共機四十一架次，其中卅二架次逾越海峽中線，進入北部、西南、東部空域，形成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。