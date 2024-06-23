影／漢光實兵部隊五日無休整 服儀要求將大幅放寬

漢光實兵階段將在7月22日清晨展開。今年將採取一連五天四夜，所有參演部隊不中停、不休息的作戰演練。在部隊無預先規劃操演時程，僅有以防衛作戰計畫的前提想定之下，將隨時面臨統裁部下達的狀況應變。如何持續性地維持作戰能力直至26日漢光結束，預料將會是考驗所有參演部隊主官對於部隊在演訓中如何安排休息輪班的考驗。

不同先前電腦兵推至實兵驗證二階段，今年漢光操演將進行從圖紙兵推、電腦輔助指揮所演練、至最後的實兵共三個階段。據指出，過往在實兵階段，操演為了避免擾民，多數科目都選擇日間，甚至都會安排既定時序，部隊在時序結束後便進行休整，與實戰狀況並不符合。今年為了達成實兵、實時、實地三項要求，部隊動態將不再有所謂的「時序」。除了依據現有的整體防衛作戰計畫，操演的位置與作為都將會由操演的統裁部進行指令下達，部隊日夜隨時都可能進行機動，而主官也需要對自己的部隊進行狀況下達。操演將不再有所謂表定的休息時間，部隊的帶隊官就必須要照自己的判斷，讓部隊能有適當休息，但仍要隨時維持最大戰力。

至於部隊在連續不中斷，又是處於機動在外的操演中，預料將會四處在宮廟、學校紮營，屆時官兵在炎熱天氣與連續操演之下勢必出現的狼狽模樣如果被民眾拍下上網，是否可能被部隊長官以「軍儀不整」為由懲處？軍方高層表示，考量夏季炎熱，加上實際作戰狀況就是會如此，日前已通令各部隊不能因服儀不整的樣貌據此懲處。