國防部：8架次共機越中線擾周邊空域 距鵝鑾鼻49浬
國防部今天表示，自昨天上午6時起至今天上午6時止，共有8架次共機逾越台灣海峽中線侵擾北部、西南空域，其中分別距離基隆約97浬、台中約52浬、鵝鑾鼻約49浬，國軍對此嚴密監控與應處。
國防部上午發布共機動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，一共偵獲15架次共機（其中逾越台海中線進入北部、西南空域8架次）、共艦6艘次，持續在台海周邊活動。
國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。根據空軍公布的航跡圖顯示，共機分別距離基隆約97浬、台中約52浬、鵝鑾鼻約49浬。
另外，國防部也表示，中共昨天下午3時於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣南部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。
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