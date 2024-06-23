國防部：8架次共機越中線擾周邊空域 距鵝鑾鼻49浬

孫立人反對軍中政工制度，讓他同時得罪蔣中正、蔣經國父子。但孫立人為何反對政工制度？這是造成他與蔣中正信任關係更加疏離的原因？還是結果？ 兩蔣引進政治作戰系統以重建國軍，蔣中正日記中有「與蔣經國討論孫立人拒絕政治部人員進入軍中的事情」。蔣中正心生不滿，加上美軍顧問攔阻，且親美的孫立人竟與美方態度一致。 本系列由聯合報記者高凌雲，分成上下篇，帶你回顧蔣孫之間的恩怨，歡迎訂閱追蹤。

2024-06-23 07:30