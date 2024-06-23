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漢光演習今年不再預演 求貼近戰場實況

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
以往在漢光演習經常扮演「攻擊軍」的海軍陸戰隊，今年漢光40將回歸他們在防禦作戰中的本務，不再出面扮演假想敵。圖／聯合報系資料照片
以往在漢光演習經常扮演「攻擊軍」的海軍陸戰隊，今年漢光40將回歸他們在防禦作戰中的本務，不再出面扮演假想敵。圖／聯合報系資料照片

國軍漢光40號演習的實兵科目，將於7月22日至26日登場。國防部透露，今年的漢光將不如往年「好看」，因為取消由總統親自視導的大型火力展示項目，轉而標榜盡量貼近戰場實況。在演習的五天四夜期間，強調科目連續演練與夜戰；無預警下達狀況，沒有以往部隊與民眾熟悉的「預演」；實時實地驗證，確實掌握部隊的能力與限制，不拘泥於安全考量等限制因素。軍方高層官員也說，今年民眾很可能看到演習部隊發生裝備故障、動作不純熟、服裝儀容不整等狀況，甚至發生小意外，目的就是「不務虛、不玩假、照實做」，希望社會大眾能接受此觀念。

立院外交國防委員會召委馬文君，已經排定本周三（26日）邀請國防部報告今年漢光演習實施狀況。國防部將安排參謀總長梅家樹，陪同部長顧立雄前往報告。這將是近廿餘年來，參謀總長首度現身立法院。

軍方高層指出，漢光40號演習在「電腦指揮所輔助指揮所演練」（4月19日至26日）之前，特別先舉行「重要指揮官圖上兵推」，由梅家樹主持，說明今年漢光實施的原則，希望從參謀本部到各級指揮官建立共識，了解防衛作戰調整的⽅向。

以往漢光的重頭戲，是舉辦一場大規模聯合「火力展示」，通常是反登陸或反空降，並且邀請總統率同重要官員、中外媒體視導。軍方明確表示，今年將不會有此科目。因其這種科目的想定缺乏真實性，且為了總統、來賓與媒體，往往事前一而再預演，部隊被「剝了好幾次皮」，反而耽誤真正應該演練的實戰科目。今年為求貼近戰場實況從事訓練，以往的「移地借景」、「縮短距離演練」之類的展示性科目，都會盡量減。在本島的演練，均採實兵不實彈，只有金馬澎外島，仍結合實彈射擊訓練科目。

官員指出，今年漢光的狀況實施原則是「連續」與「聯動」：前者代表五天四夜期間，採取連續性狀況誘導，必須採全程日夜連續性演練，為了強化夜戰能力，將會有許多夜間科目，「不可能要求敵人晚上就不來」；包括臨時增加的狀況，考驗各級指揮官的能力；而非完成早就預知的單一項目，晚間就可回到營區休息。後者則標榜各級部隊行動的聯動性，兩個以上部隊共同執行任務，必須誘導支援與被支援部隊採取聯合行動。

另一方面則要求將「實兵、實時、實地」做到最大化：海軍陸戰隊、特戰部隊，今年將不再扮演「攻擊軍」，而是執行他們預定在防禦作戰應擔任角色；標榜「原兵歸原位」，操演必須結合部隊戰術位置，確實完成兵力機動整備。演習期間，各部隊無論戰力保存或機動放列，都要務實演練，並特重訊跡管理、隱真示假。不可拘泥於安全考量等限制因素，唯有實時實地驗證，才能真正了解部隊的能力與限制。必須以實戰化的訓練，找出問題、有效解決。不務虛、不玩假、務實做，才能讓官兵有感，並且在挑戰中感受到戰力的成長。

國防部表示，今年的漢光40號演習將高度要求實戰化，因而很可能看到演習部隊出現裝備故障、動作不純熟、服裝儀容不整等狀況，甚至發生小意外，希望社會大眾能接受「不務虛、不玩假、照實做」觀念。圖／聯合報系資料照片
國防部表示，今年的漢光40號演習將高度要求實戰化，因而很可能看到演習部隊出現裝備故障、動作不純熟、服裝儀容不整等狀況，甚至發生小意外，希望社會大眾能接受「不務虛、不玩假、照實做」觀念。圖／聯合報系資料照片

國防部 漢光演習 馬文君

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