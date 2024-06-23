漢光演習今年不再預演 求貼近戰場實況

國軍漢光40號演習的實兵科目，將於7月22日至26日登場。國防部透露，今年的漢光將不如往年「好看」，因為取消由總統親自視導的大型火力展示項目，轉而標榜盡量貼近戰場實況。在演習的五天四夜期間，強調科目連續演練與夜戰；無預警下達狀況，沒有以往部隊與民眾熟悉的「預演」；實時實地驗證，確實掌握部隊的能力與限制，不拘泥於安全考量等限制因素。軍方高層官員也說，今年民眾很可能看到演習部隊發生裝備故障、動作不純熟、服裝儀容不整等狀況，甚至發生小意外，目的就是「不務虛、不玩假、照實做」，希望社會大眾能接受此觀念。

立院外交國防委員會召委馬文君，已經排定本周三（26日）邀請國防部報告今年漢光演習實施狀況。國防部將安排參謀總長梅家樹，陪同部長顧立雄前往報告。這將是近廿餘年來，參謀總長首度現身立法院。

軍方高層指出，漢光40號演習在「電腦指揮所輔助指揮所演練」（4月19日至26日）之前，特別先舉行「重要指揮官圖上兵推」，由梅家樹主持，說明今年漢光實施的原則，希望從參謀本部到各級指揮官建立共識，了解防衛作戰調整的⽅向。

以往漢光的重頭戲，是舉辦一場大規模聯合「火力展示」，通常是反登陸或反空降，並且邀請總統率同重要官員、中外媒體視導。軍方明確表示，今年將不會有此科目。因其這種科目的想定缺乏真實性，且為了總統、來賓與媒體，往往事前一而再預演，部隊被「剝了好幾次皮」，反而耽誤真正應該演練的實戰科目。今年為求貼近戰場實況從事訓練，以往的「移地借景」、「縮短距離演練」之類的展示性科目，都會盡量減。在本島的演練，均採實兵不實彈，只有金馬澎外島，仍結合實彈射擊訓練科目。

官員指出，今年漢光的狀況實施原則是「連續」與「聯動」：前者代表五天四夜期間，採取連續性狀況誘導，必須採全程日夜連續性演練，為了強化夜戰能力，將會有許多夜間科目，「不可能要求敵人晚上就不來」；包括臨時增加的狀況，考驗各級指揮官的能力；而非完成早就預知的單一項目，晚間就可回到營區休息。後者則標榜各級部隊行動的聯動性，兩個以上部隊共同執行任務，必須誘導支援與被支援部隊採取聯合行動。