共機四面夾台 2天偵獲41架

國防部昨天指出，前天上午六時至昨日上午六時，偵獲共機四十一架次，其中卅二架次逾越海峽中線，進入北部、西南、東部空域，形成四面夾台挑釁之勢，另有七艘共艦持續在台海周圍活動； 值得關注的是，共軍前晚在台灣周邊海空域，再度執行「聯合戰備警巡」。

根據國防部公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，前天上午七時五十四分至晚間十一時五九分，在台灣海峽空域偵獲中共卅架次主、輔戰機及無人機，其中廿三架次逾越海峽中線，部分中共軍機距離基隆約四十一浬，另一部分中共軍機則距離鵝鑾鼻約八十七浬。

中共前天晚間在台灣周邊海空域再度執行「聯合戰備警巡」，自晚間七時起，陸續偵獲中共殲｜十六、運｜八及無人機等各型主、輔戰機計卅架次出海活動。其中十七架次逾越中線及其延伸線，進入我國北、中部及西南空域，以及一架無人機進入東部海域。

另外，廿日澎湖有漁民在俗稱海峽中線附近的南淺海域，發現舷號一五三的中國大陸飛彈驅逐艦「西安艦」現身，在附近作業的船隻連忙駛離躲避。由於本月十八日清晨也有漁民在金門海域目擊中國大陸「晉級」○九四型飛彈核潛艦在軍艦伴行下浮航，澎湖漁民說，「感覺對岸在武嚇」。

國防部並指出，中共四川西昌衛星發射中心於昨天下午三時，執行運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑經台灣南部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。

國軍七月廿二至廿六日舉行「漢光四十號」實兵演習，參謀總長梅家樹前天赴澎湖，視導演習整備情形。

梅家樹表示，實兵演練規畫期間，各單位主官應該依據不同層級所面對的敵情威脅及敵人可能行動，設計各種可能發生的狀況，以貼近戰場實況，從嚴、從難落實實戰化的訓練。