共軍「西安艦」現身澎湖南淺！船隻急駛離躲避 漁民爆1月也見「齊齊哈爾艦」

本月18日清晨有漁民在金門海域目擊中國大陸「晉級」094型飛彈核潛艦在軍艦伴行下浮航，20日又有漁民在海峽中線附近的俗稱「南淺」的傳統漁場，發現舷號153的中國大陸飛彈驅逐艦「西安艦」現身，在附近作業的船隻連忙駛離躲避。有漁民爆料，今年1月底就在七美西南海域看過共軍「齊齊哈爾」艦被我方軍艦尾隨，「感覺對岸在武嚇」。

漁民指出，西安艦已經不是第一次現身在台灣海峽被漁民發現，去年3月8日下午，也有澎湖漁民在七美西南約40海浬處的海域，目擊西安艦一路往東南方鵝鑾鼻方向行駛。

據了解，西安艦是中國大陸海軍第六艘052C型飛彈驅逐艦，也是第三艘以「西安」命名的軍艦，裝備有源相控陣雷達及垂直發射系統，可單獨或協同海軍其他兵力攻擊水面艦艇、潛艇，具有較強的遠程警戒探測和區域防空作戰能力。

高雄一名漁船船長說，今年1月底在七美西南約20多海浬處作業時，也看到一艘編號121的「齊齊哈爾」號飛彈驅逐艦，當時我國的軍艦緊隨在齊齊哈爾艦附近，齊齊哈爾艦最後在漁民眼前緩緩駛離消失。

澎湖陳姓漁民說，之前來常看到共軍的軍艦或海警船出現在海峽中線，「大部分時候，人家不理我們，我們也不理對方」，但近期共艦頻繁現身，讓人感覺中國大陸高層意圖對台灣文攻武嚇，實在無助兩岸互信，也會擔心擦槍走火。

海巡署說，有關共艦動向因涉及國防事務及聯合情監偵手段，相關細節海巡署不便對外說明。