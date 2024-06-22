漢光取消攻擊軍實兵 參謀總長梅家樹赴作戰區說明演習構想
國軍「漢光40號」實兵演習即將展開，參謀總長梅家樹上將昨日前往澎湖第一作戰區，視導演習整備情形。他說，「實兵演練」規劃期間，各單位主官應依據不同層級所面對的敵情威脅及敵可能行動，設計各種可能發生的狀況，以貼近戰場的實況，從嚴、從難落實實戰化訓練，確保防衛作戰計畫的可行性。
漢光40號演習實兵操演今年取消攻擊軍實兵，國防部長顧立雄公開表示命令是由梅家樹所下達，梅家樹下周將赴立法院外交及國防委員會，就漢光40號演習備詢。近期梅將赴各作戰區說明演習構想。
軍聞社報導，梅家樹昨日由國防部相關聯參陪同前往澎防部，與防區各級重要幹部會談，針對「漢光40號」實兵演習訓練目的與演練構想說明，以建立共同觀念與認知，具體達到演練成效。
梅家樹表示，「實兵演練」規劃期間，各單位主官應依據不同層級所面對的敵情威脅及敵可能行動，設計各種可能發生的狀況，以貼近戰場的實況，從嚴、從難落實實戰化訓練，確保防衛作戰計畫的可行性。
梅家樹也期勉各級幹部，演習過程必須秉持「想定連續」與「部隊聯動」的原則，在連續的狀況想定與演練作為中，作戰區內各部隊、機關單位應互相配合支援，發揮聯合作戰效能，達成防衛作戰任務。
他說，「只要一步步前進、進步，國家安全就會更加穩定。」梅家樹說，漢光演習的目的，除驗證作戰計畫，使參演官兵熟悉責任地境與指管關係，更重要的是，藉由實兵演練，建立官兵面對各項戰場狀況都能沉著應對的能力與信心，期盼參演官兵都能在「漢光40號」演習有所收穫，共同守護國家安全。
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