國造潛艦原型艦「海鯤號」帆罩重整中 外界期待光電桅桿到貨安裝

國造潛艦原型艦海鯤號（711）移置台船乾塢已久，近日被遊港民眾目擊帆罩架起施工棚架和藍色帆布，外界期待遲交已久的光電桅桿能到貨安裝。

海鯤號自去年下旬舉行「下水儀式」亮相後，帆罩的工藝品質備受質疑，台船造艦團隊解釋，因為帆罩採用薄板設計，不平整隆起是所謂「瘦馬現象」，一般水面艦也有此狀況。但事後有專家指出，這是因位置在帆罩的光學丶電子潛望鏡組成的光電桅杆尚未裝設，質疑結構是暫置的假帆罩。

先前曾傳潛艦國造團隊向L3 Harris公司採購的光電桅杆遲交，由國安會諮詢委員黄曙光署名向廠商的催件函被刻意流出。另據了解，原型艦的電池問題也尚未解決。但遊客今拍到原型艦帆罩正在施工，疑在重整，外界期待光電桅杆可能已到貨，工程進度受到關注。

海鯤號今年2月移置乾塢後，外界期待可能是很快執行泊港（HAT）甚至海上測試（SAT），但目前看不出進度。且近期特定管道不斷釋出主導潛艦國造的黃曙光權力旁落，後續艦將由台船董事長鄭文隆主導，顯示潛艦國造案主導權正重新整合，原型艦何時能在裝備齊全後正式入水執行泊港與海上測試，知情人士稱目前沒有時間表。