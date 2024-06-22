海軍陸戰隊駐防東沙島 是否重返太平島海軍低調

立法院副院長江啟臣提案證實，海軍司令部自今年起編列東沙地區海軍駐防人員委商空運費用，明確宣告海軍重返東沙島進駐。

江啟臣在立法院外交及國防委員會提案表示，1999年我國決定以新成立的海巡署換防東沙島及太平島的陸戰隊，希望能夠降低區域緊張情勢，但日媒「共同社」在數年前披露共軍對東沙島威脅後，當時國防部以「移地訓練」的名義，派遣海軍陸戰隊進駐東沙島加強戰備。但海軍司令部自2024年度起，已正式編列東沙地區海軍駐防人員委商空運費用，明確宣告海軍進駐東沙地區。

江啟臣進一步說，南沙太平島區域，近年美「中」角力未歇，菲律賓與中國大陸的衝突日漸升溫，雙方海上對峙，破壞的行為不斷，太平島駐守的海巡人員，近年積極加強戰備，更新武器裝備，是否應同東沙派遣海軍陸戰隊偕同駐守衛疆、捍衛領土主權，國防部應積極檢討。他要求國防部於3個月內向立法院外交及國防委員會提出書面報告。

國防部近期書面報告回應表示，因應區域情勢威脅及防衛國土安全的需要，國防部與海巡署定期執行東沙島及南沙太平島運補及火砲射擊演練，強化防衛能量。同時遵政府南海政策，秉政府「擱置爭議、共同開發」及「將太平島作為人道救援、運補及氣候變遷研究基地」指導，依海巡署需求提高全島守備能力。

國防部表示，備有各外離島應援計畫，並定期由海、空軍、陸戰隊及海巡署共同實施聯合演練，可於敵情威脅升溫或截獲進犯情資後立即馳援，後續也將依此模式續完備各項海上、空中馳援計畫及整備，與海巡署共同維護國家主權，確保國土安全。

國防部回應江啟臣說，立委對國防安全的指導，「太平島駐守海軍陸戰隊捍衛領土主權，國防部應積極檢討」一節，目前區域內各國仍維持和平與穩定的政策，若有狀況發生，仍應透過外交或交涉方式處理。

過去海軍陸戰隊駐防東沙島期間，配備有萊茲雷達與榭樹防空飛彈，據了解，目前駐防東沙島的陸戰排特遣隊也配備有雙聯裝刺針防空飛彈等裝備。