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美軍售只延宕3案？ 立委批國防部粉飾恐損台灣防衛

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
美國宣布將軍售台灣彈簧刀300無人機，圖為美軍發射無人機檔案照。（美國陸軍檔案照）
美國宣布將軍售台灣彈簧刀300無人機，圖為美軍發射無人機檔案照。（美國陸軍檔案照）

國防部最近軍購報告，聲稱我國對美軍購「只有延宕3案」，立委馬文君說，這明顯與世界的認知不同，尤其，國防部最近軍購案，都是以中共犯台戰備急需編列預算，都是國防迫切的防衛需求，國防部絕對要據理力爭，不能美國拖延還幫忙粉飾，丟臉還是輕的，延誤整體國防力量，國防部能擔得起責任嗎？

美國對台軍購延宕，去年前總蔡英文就曾向美方提過，就連美國「國防新聞周刊」與「華爾街日報」，也都報導過美方延遲交貨。AIT在台記者會也提過，不管是刺針飛彈、魚叉飛彈、重型魚雷與海馬斯高機動性多管火箭系統等，總價高達220億美金的軍購都延宕。

馬文君說，國防部不能把期程延後，就說沒有延宕，更何況國防部當時都是以中共犯台的戰備急需來編列預算。她肯定國防部長顧立雄願意面對事實，認為「委員指教是對的，發價書期程不能落差太大，一定會進行溝通」。

馬文君說，這些防衛武器對台灣整體國防安全影響甚鉅，國防部一定要據理力爭，而不是美方收款不交貨，台灣吃虧，國防部還幫忙粉飾。

國防部 軍購 馬文君

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