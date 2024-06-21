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撇動力不足 軍備局：國造偵蒐輪車性能均符需求
國防部軍備局今天表示，「鐵騎專案」研發國造偵蒐戰術輪車，規畫今（2024）年底完成初期作戰測評，目前均符合軍種作戰需求。
媒體報導「自研偵蒐戰術輪車引擎動力不足」，指偵搜戰術輪車選用的205匹馬力引擎，無法承載能抗抗7.62公厘機槍彈的防彈車身，甚至在測試時還曾導致引擎過熱毀損。
但國防部軍備局今天加以否認，表示媒體報導內容與事實不符。
軍備局表示，此案依陸軍110年作戰需求，採用205匹馬力引擎，於113年3月28日完成研發測試。其中爬坡及垂直攀高等動力項目，已於5月30日通過測試，並規畫113年底完成初期作戰測評，均符合軍種作戰需求。
軍備局表示，將秉持國防自主原則，持續透過「國防釋商」政策，結合國內產能，以帶動國防產業發展，創造經濟效益，確保戰力不墜，共創雙贏目標。
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