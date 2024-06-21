體驗打靶…替代役備役役男射擊訓練 首梯150人在台南
全台首梯替代役備役役男射擊訓練，今天在台南市大內區新中靶場登場，150名去年退役的台南市替代役備役役男被召集，受訓時間只有1天，接著還有2梯次，今年3梯次共501人。
台南市民政局長姜淋煌今天前往大內區新中靶場致贈慰勞金，為全台首梯接受射擊訓練召集的150名替代役備役役男加油打氣；他指出，隨著國際情勢及兩岸局勢改變，如何發揮總體戰力是刻不容緩的事。
姜淋煌表示，射擊訓練可使替代役備役役男感受戰場情境，更適應戰場環境變化，只有備戰才能止戰，保家衛國人人有責。訓練內容包括「全民國防課程」、「射擊基本課程」、「模擬射擊」、「實彈射擊」等。
市府民政局告訴中央社記者，中央去年開始在成功嶺實施替代役男射擊訓練，全台首梯被召集替代役備役役男150人全來自台南市，另有各縣市役政相關人員150人到場觀摩。
台南市長黃偉哲表示，此次應召役男已在社會各行各業服務，但國家有難時，人民有義務保護家園，他期待役男訓練提升戰技本質學能，以利戰爭發生時，成為國家堅強後盾，保家衛民。
150名被召集替代役備役役男今天上午8時在隆田火車站集合，集體送往新中靶場，預定下午4時30分訓練結束解散。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言