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體驗打靶…替代役備役役男射擊訓練 首梯150人在台南

中央社／ 台南21日電

全台首梯替代役備役役男射擊訓練，今天在台南市大內區新中靶場登場，150名去年退役的台南市替代役備役役男被召集，受訓時間只有1天，接著還有2梯次，今年3梯次共501人。

台南市民政局長姜淋煌今天前往大內區新中靶場致贈慰勞金，為全台首梯接受射擊訓練召集的150名替代役備役役男加油打氣；他指出，隨著國際情勢及兩岸局勢改變，如何發揮總體戰力是刻不容緩的事。

姜淋煌表示，射擊訓練可使替代役備役役男感受戰場情境，更適應戰場環境變化，只有備戰才能止戰，保家衛國人人有責。訓練內容包括「全民國防課程」、「射擊基本課程」、「模擬射擊」、「實彈射擊」等。

市府民政局告訴中央社記者，中央去年開始在成功嶺實施替代役男射擊訓練，全台首梯被召集替代役備役役男150人全來自台南市，另有各縣市役政相關人員150人到場觀摩。

台南市長黃偉哲表示，此次應召役男已在社會各行各業服務，但國家有難時，人民有義務保護家園，他期待役男訓練提升戰技本質學能，以利戰爭發生時，成為國家堅強後盾，保家衛民。

150名被召集替代役備役役男今天上午8時在隆田火車站集合，集體送往新中靶場，預定下午4時30分訓練結束解散。

國軍 戰爭 替代役男

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