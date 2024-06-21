軍備局：國軍研發偵蒐戰術輪車 動力通過測試

媒體報導，國防部軍備局研發的偵搜戰術輪車引擎動力不足，越野爬高測試未過關。軍備局今天表示，爬坡及垂直攀高等動力項目已通過測試，並規畫今年底完成初期作戰測評。

國防部去年於2023台北國際航太暨國防工業展，首度對外展示由軍備局研發的偵搜戰術輪車；根據展示資訊，這款4X4的偵搜戰術輪車採用四輪驅動、四輪轉向的設計，全車重約7.5噸、最高時速100公里，車輛裝甲可抵抗7.62公厘機槍彈射擊，尾桿則有光電偵搜系統，可進行日、夜間偵蒐，偵蒐範圍達12公里，車頂搭載12.7公厘遙控槍塔。

網路媒體「菱傳媒」今天報導，偵搜戰術輪車日前進行初期驗證，但越野爬高測試時卻傳出車身過重、馬力不足無法通過，目前考慮將205匹馬力的引擎，提升到250匹，並將變速箱與加力箱一併提升。

國防部今天下午發布新聞稿指出，針對媒體報導「自研偵搜戰術輪車引擎動力不足」，國防部軍備局表示，全案依陸軍民國110年作戰需求，採用205匹馬力引擎，於今年3月28日完成研發測試。其中爬坡及垂直攀高等動力項目，已於5月30日通過測試，並規畫今年底完成初期作戰測評，均符合軍種作戰需求，媒體報導內容與事實不符。

軍備局表示，將秉持國防自主原則，持續透過「國防釋商」政策，結合國內產能，以帶動國防產業發展，創造經濟效益，確保戰力不墜，共創雙贏目標。