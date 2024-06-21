巡護九號啟航中西太平洋公海 展開55天護漁任務
海巡署艦隊分署直屬船隊「巡護九號」今天自高雄港出發，執行今年第2航次「中西太平洋公海漁業巡護任務」，全程共55天，將查察非法漁撈並協助遠洋漁民，預計8月14日返台。
為慰勉執勤人員辛勞，海洋委員會主任委員管碧玲、海巡署長張忠龍及艦隊分署長廖德成特地在出航前前往「巡護九號」勉勵人員，並提示巡護任務重點，叮囑執行公海漁業巡護任務時務必注意執勤安全。
海巡署今天下午發布新聞稿指出，巡護九號開啟113年度第2航次公海遠洋巡護任務，預計8月14日返台，全程共55天。航次將依據中西太平洋漁業委員會規範，於中西太平洋公海海域內登檢同意與台灣平等適用「WCPFC公海登臨作業檢查程序」國家所屬漁船。
此外，也將查察有無涉及「非法、未報告與不受規範」漁撈行為或其他不法情事，並提供遠洋作業漁民必要協助，以強化台灣漁業管理及彰顯政府執行WCPFC相關管理措施決心，落實善盡維護漁業資源永續利用之責。
海巡署表示，公海漁業巡護不僅代表台灣強化國際參與，善盡國際社會責任，落實公海漁業資源養護管理，也藉此機會慰問遠洋作業漁船，讓遠洋作業漁民感受到來自政府團隊的溫情與關懷。未來將持續與漁業署保持密切聯繫及合作，確實掌握遠洋漁船作業動態，並視海域情勢發展及漁船作業情形，彈性調整巡護範圍，確保公海作業漁民生命財產安全，及有效維護公海漁業秩序。
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