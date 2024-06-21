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國軍漢光取消攻擊軍實兵 參謀總長下周列席立法院報告

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
參謀總長梅家樹上將。圖/本報資料照片
參謀總長梅家樹上將。圖/本報資料照片

國防部7月舉行的漢光演習實兵操演，首度取消攻擊軍實兵的設置，國防部長顧立雄說這是參謀總長梅家樹的決定。立法院外交及國防委員會為此特於下周四（26）邀請顧立雄率梅家樹，列席國會進行說明。

這項「漢光40號演習」規劃情形專案報告，由國民黨籍召委馬文君排定。會中另規劃審查「國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正案」。

掌握軍令系統的參謀總長鮮赴立法院備詢，1998年9月30日時任參謀總長唐飛上將也曾應邀赴立院委員會報告、備詢。梅家樹是時隔26年後，第二位赴立院委員會報告備詢的參謀總長。

漢光40號實兵演練將在7月22日至26日實施，過去部分重點科目，分由官兵擔任攻擊軍、防衛軍實施攻防，尤其是海軍陸戰隊實施的聯興操演、陸軍空降特戰部隊實施的聯雲操演，分别作為反登陸、反突擊科目的攻擊軍，用以誘導防衛軍接敵。顧立雄證實漢光實兵將取消攻擊軍實兵，但無關兩岸情勢敏感，他說這是梅家樹的決定。

參謀總長 國防部 梅家樹 漢光演習 顧立雄

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