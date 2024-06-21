美海軍智庫：福克蘭群島戰前轉折 可供台海殷鑑

隨台海與南海態勢升溫，美國海軍智庫人員認為，1982年英阿福克蘭群島戰爭發生前夕的6項情報指標，可供預判與評估日後北京對台意圖與行動，從而預先做出相對應準備。

美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）刊出海軍上尉葉瓦隆尼（Anthony Iavarone）的專文，認為與台海兩岸類似，阿根廷長年主張福克蘭群島（FalklandIslands）主權，而福島居民拒絕來自南美大陸阿根廷的主張；1982年擊敗阿根廷後，英國對福克蘭群島的控制獲得強化。

福克蘭戰爭是二戰以來最大規模的海空衝突，作戰涉及航艦、巡洋艦、驅逐艦和潛艦，英阿都有配備反艦飛彈的機艦。英國海軍須確保長達近1.2萬公里的海上路線，並可透過大西洋上偏遠英屬島嶼阿森松島（Ascension Island）作為與福克蘭群島間的中繼，種種條件與美國在台海衝突會面臨的情況頗為類似。

專文認為第一項可供預判的指標為國內情勢危機。對大多數阿根廷人而言，取得福克蘭群島主權是國家要務。當時為團結國家並分散民眾對經濟困境日益惡化的注意力，阿根廷軍政府選擇一場能解決歷史遺緒的戰爭。

第二項指標為媒體風向。在揮軍福克蘭群島前一年，阿根廷著名報紙「新聞報」（La Prensa）就寫道「唯一能拯救政府的就是一場戰爭」「若想解決與倫敦談判失敗，布宜諾斯艾利斯當局唯有以武力奪島」。

第三項指標為軍武能力提升。當時阿根廷軍政府會入侵福克蘭群島，與能派出更多法製超級軍旗攻擊機有關。飛機配備掠海的飛魚（Exocet）反艦飛彈，讓阿軍戰力與英國拉近。

第四項指標為最後的外交努力或關係惡化趨勢下出現回溫。到戰爭爆發前兩個月的1982年2月，英阿談判代表在主權相關雙邊談判仍可見友好氛圍，這種正面性對英國是一種誤導。一份對何以20年內導致戰爭爆發的分析顯示，由於缺乏對福克蘭群島問題的解決方案，其實阿根廷耐性早已逐步消失。

1982年1月，當時阿根廷外長曼德斯（Nicanor CostaMendez）向英國傳達福克蘭群島主權不容退讓的絕對條件，還強調解決福島主權不容延遲；阿國媒體也附和政府的時間表，宣告1982年是阿根廷最終獲得福克蘭群島主權的一年，顯示阿方對1983年1月英國正式取得福克蘭群島150週年的時間點有急迫感。

第五項指標為一場不相干的區域危機。福克蘭群島戰爭前，先發生另一場同為南大西洋爭議島嶼南喬治亞島（South Georgia）的危機。

1982年3月19日，阿根廷一批廢金屬回收工在英國的南喬治亞島升阿根廷國旗，英國派艦前赴並趕走這些阿根廷工人、阻止阿方後續行動。有感英國將有更大動作，阿根廷軍政府遂提前於1982年4月2日派兵攻佔福克蘭群島，較原訂7月才要動手的時程提早。

第六項指標為變更軍事部署與任務。南喬治亞島爭端時，阿根廷海軍正與烏拉圭海軍大規模演習，英國派艦後阿根廷也抽調演習中的飛彈巡邏艦；此外，阿根廷也取消海軍官兵休假，重型設備轉往主要海、空基地。

文末指出，6項指標裡的事件都發生或排定於福克蘭群島戰爭的一年內。從戰術到戰略層面，阿方行動與高層言談一致，英國未能準確研判阿根廷的意圖，導致一場本可避免的戰爭。如果英國能與美國一同施壓，阿根廷軍政府可能打消念頭。

此外，英國在戰事爆發後才讓北約盟友的德、法中斷與阿根廷的軍火協議，然而這些本都可提前著手。專文作者認為福克蘭群島戰爭可作為因應台海、南海衝突的殷鑑。