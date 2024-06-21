國防部罕見提前預告 中共明發射火箭經我防空識別區
國防部今天上午罕見提前一天預告，大陸四川西昌衛星發射中心明天將發射衛星火箭，並經過我防空識別區，高度位於大氣層外。國防部今天也公布，昨日上午6時至今天上午6時中共解放軍動態，總計偵獲共機36架次，其中有34架次逾越海峽中線，另有共艦7艘次。
國防部今天發布中共解放軍台海周邊海空域動態，預告大陸四川西昌衛星發射中心明天將發射衛星火箭，飛行方向為西太平洋，並經過我防空識別區，高度位於大氣層外。
另外，國防部指出，自從昨天上午6時至今天上午6時，共偵獲偵獲共機36架次，其中有34架次逾越海峽中線，另有共艦7艘次，持續在台海周邊活動。
根據國防部今天公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，中共解放在西部外海中線以西，甚至延伸至基隆外海約40浬處，偵獲主戰機、無人機20架次，其中有18架次逾越海峽中線；在西南部外海，約37浬處，偵獲無人機15架次；在東部外海則偵獲直升機1架次。
國防部表示，國軍則運用任務機、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。
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