快訊

國防部罕見提前預告 中共明發射火箭經我防空識別區

不只有台灣寶可夢中心！「寶可夢3D精靈球」悠遊卡復刻改版 5管道開賣

金門戰役爆指揮爭功亂象 顯示蔣中正仍信任孫立人

國防部罕見提前預告 中共明發射火箭經我防空識別區

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

國防部今天上午罕見提前一天預告，大陸四川西昌衛星發射中心明天將發射衛星火箭，並經過我防空識別區，高度位於大氣層外。國防部今天也公布，昨日上午6時至今天上午6時中共解放軍動態，總計偵獲共機36架次，其中有34架次逾越海峽中線，另有共艦7艘次。

國防部今天發布中共解放軍台海周邊海空域動態，預告大陸四川西昌衛星發射中心明天將發射衛星火箭，飛行方向為西太平洋，並經過我防空識別區，高度位於大氣層外。

另外，國防部指出，自從昨天上午6時至今天上午6時，共偵獲偵獲共機36架次，其中有34架次逾越海峽中線，另有共艦7艘次，持續在台海周邊活動。

根據國防部今天公布中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖，中共解放在西部外海中線以西，甚至延伸至基隆外海約40浬處，偵獲主戰機、無人機20架次，其中有18架次逾越海峽中線；在西南部外海，約37浬處，偵獲無人機15架次；在東部外海則偵獲直升機1架次。

國防部表示，國軍則運用任務機、任務艦，以及岸置飛彈系統嚴密掌握與應處。

國防部今天罕見提前一天預告，大陸四川西昌衛星發射中心明天將發射衛星火箭，並經過我防空識別區。圖／國防部提供
國防部今天罕見提前一天預告，大陸四川西昌衛星發射中心明天將發射衛星火箭，並經過我防空識別區。圖／國防部提供

中共 國軍 國防部 海峽中線 衛星 解放軍

延伸閱讀

兩岸靚人物／藍箭鴻擎科技董事長張昌武 打造商業航太傳奇

假問卷騙官兵個資！國防部示警「社團防長滿意度調查」

國防部開門迎軍事網紅 今召開首次自媒體審查會

國防部台東軍方崗哨臨檢礙交通 立委黃建賓要求改善

相關新聞

國防部罕見提前預告 中共明發射火箭經我防空識別區

國防部今天上午罕見提前一天預告，大陸四川西昌衛星發射中心明天將發射衛星火箭，並經過我防空識別區，高度位於大氣層外。國防部...

蔣孫恩怨／金門戰役爆指揮、爭功亂象 種種跡象卻顯示蔣中正仍信任孫立人

早在國共內戰期間，蔣中正對孫立人其實仍信任有加。1949年10月24日爆發金門戰役，雖然出現指揮以及爭功亂象，但從種種蛛絲馬跡來看，蔣中正其實都沒有責怪孫立人的意思，就連與孫立人關係不佳的陳誠都給予了肯定。... 本系列文分成上下篇，將由聯合報記者高凌雲帶你回顧蔣孫之間的恩怨，歡迎訂閱追蹤。

美籌措愛國者飛彈系統援烏 白宮：不影響供貨台灣

白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）20日宣布，為了滿足烏克蘭的防空能力及需求，美國重新調整對外國出售愛國者...

假問卷詐國軍 顧立雄：不排除境外勢力

社群平台近日流傳一份針對國軍官兵的問卷，要求官兵提供級職、任職單位等資料。國防部長顧立雄昨表示，這是一個詐騙訊息，主要是...

假問卷騙官兵個資 顧立雄：無法排除境外勢力操作

近來社群流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的假問卷，國防部長顧立雄今天指出，這是詐騙訊息...

美宣布對台軍售案 共機8架次逾越中線三面圍台侵擾

拜登政府宣布對台出售烏克蘭戰場正在使用的、彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，這也是拜登政府本月第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。