國防部罕見提前預告 中共明發射火箭經我防空識別區

早在國共內戰期間，蔣中正對孫立人其實仍信任有加。1949年10月24日爆發金門戰役，雖然出現指揮以及爭功亂象，但從種種蛛絲馬跡來看，蔣中正其實都沒有責怪孫立人的意思，就連與孫立人關係不佳的陳誠都給予了肯定。... 本系列文分成上下篇，將由聯合報記者高凌雲帶你回顧蔣孫之間的恩怨，歡迎訂閱追蹤。

2024-06-21 07:30