美智庫：台灣應開發小型無人機 與地面部隊整合

美國才對台軍售彈簧刀攻擊無人機，華府智庫今天以一篇長文分析台海戰爭中的無人機角色，建議發展於對中國近距離作戰的廉價小型無人機，並研究如何將無人機與地面火力部隊整合。

美國智庫「新美國安全中心」（Center for a NewAmerican Security, CNAS）公布百餘頁「未來保衛台灣之戰中的無人機戰事」報告，列出對台8點無人機發展建議，包括開發以地圖為基礎的軟體，以加速資訊共享，進而加快確立目標的時間，並對緊急目標進行高度反應的火力打擊。

報告指出，台灣也應採購無人艦艇及水下無人機增強防禦能力；台灣需要建立無人機操作訓練體系，以擁有一支龐大優秀的操作隊伍。

台灣軍方則需要投資建立強大的反無人機系統，包括多層次移動式空中防禦和電子戰系統。除了長程防空能力外，台灣還需強化短程防空系統。

美國方面，報告認為，五角大廈需要購買一支多樣化的無人機隊，陣容包括先進的遠程匿蹤機到價格較低廉的商業無人機，以因應中國犯台。

報告示警，即使美國加大投資無人機科技，也不足以削弱中國優勢。「今天，中國正處於利用其大量無人機隊的有利地位，這可能在台海戰爭中為其提供優勢。」

「美國和台灣需要迅速縮小這一差距，並研發多層次的反無人機防禦系統，否則將在戰爭中處於劣勢。」

報告分析，中國的無人機數量比美國更多，也可以以更低的成本生產軍用無人機，並且輕鬆地從其商業工業基地大量生產小型廉價無人機。

此外，美國軍隊將面對中國不會面臨的地理挑戰，也就是如何從數百英里外的基地，甚至從距美國本土6000英里外的基地，成功部署及操作無人機。

因此，美國應優先發展「夠好」的遠程無人機，這些無人機價格低廉，可以大量購買替換。目前美國國防部的遠程和中程無人機都是昂貴的精密機型，如RQ-4全球鷹（Global Hawk）及MQ-9死神（Reaper），這兩個機型在對抗中國時可發揮寶貴的追蹤及打擊能力，但可能會隨著時間推移被擊落。

「美國目前的無人機陣容不適合對抗中國，」報告指出，國防部必須開發和採購具有在該戰區執行有效任務、可大量購買的無人機，以彌補在戰鬥中不可避免的損失。

此外，報告建議投資能攻擊中國船艦的神風無人機，及可以對抗中國無人機的多層次防禦系統。美國也需建立嚴格的無人機操作員訓練計畫，並擬定無人機在印太區域的作戰概念和戰術。

報告將烏克蘭戰爭形容為「警世故事」，指出烏軍在使用無人機的方式上不斷創新，但很快又遭俄羅斯反制，後者在無人機生產速度上比烏克蘭更具規模。烏克蘭在戰爭初期大量使用土耳其無人機，並立下可觀戰功，但隨著俄軍部署更多防空系統，這些無人機很大程度上變得不具輕重。

報告提醒，無人機固然能補強其他武器，彌補部分實力差距，但仍不能取代飛機、砲兵部隊或飛彈。