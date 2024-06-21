中共43機艦台海周邊活動 距鵝鑾鼻37浬
國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機36架次，其中逾越海峽中線進入西南及東部空域34架次，並偵獲共艦7艘次，總計中共43機艦持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時40分至晚間6時8分，在台灣海峽空域偵獲中共20架次主、輔戰機，其中18架次逾越海峽中線，部分中共軍機距離台中約58浬，另一部分的中共軍機則距離基隆約40浬。
國軍於昨天上午8時7分至晚間9時14分，在台灣西南空域偵獲15架次主、輔戰機及無人機，最近距離鵝鑾鼻約37浬；另於昨天下午4時22分至下午5時於台灣東部空域偵獲1架直升機，距離鵝鑾鼻約95浬。
國防部另指出，中共公告載運火箭發射活動，預計發射日期為22日，發射基地為西昌衛星發射中心，飛行方向為西太平洋，將會經過台灣防空識別區。
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