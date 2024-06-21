快訊

國防部罕見提前預告 中共明發射火箭經我防空識別區

不只有台灣寶可夢中心！「寶可夢3D精靈球」悠遊卡復刻改版 5管道開賣

金門戰役爆指揮爭功亂象 顯示蔣中正仍信任孫立人

中共43機艦台海周邊活動 距鵝鑾鼻37浬

中央社／ 台北21日電

國防部今天表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機36架次，其中逾越海峽中線進入西南及東部空域34架次，並偵獲共艦7艘次，總計中共43機艦持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時40分至晚間6時8分，在台灣海峽空域偵獲中共20架次主、輔戰機，其中18架次逾越海峽中線，部分中共軍機距離台中約58浬，另一部分的中共軍機則距離基隆約40浬。

國軍於昨天上午8時7分至晚間9時14分，在台灣西南空域偵獲15架次主、輔戰機及無人機，最近距離鵝鑾鼻約37浬；另於昨天下午4時22分至下午5時於台灣東部空域偵獲1架直升機，距離鵝鑾鼻約95浬。

國防部另指出，中共公告載運火箭發射活動，預計發射日期為22日，發射基地為西昌衛星發射中心，飛行方向為西太平洋，將會經過台灣防空識別區。

中共 國軍 國防部

延伸閱讀

友邦海地成立過渡政府 外交部：加強與新執政團隊合作

共軍潛艦為何浮航台海？ 陳永康推測：共軍大修慣例

國防部偵獲共機20架次、共艦7艘次 三面包夾台灣　

共機12架次越中線擾周邊空域 距鵝鑾鼻39浬

相關新聞

國防部罕見提前預告 中共明發射火箭經我防空識別區

國防部今天上午罕見提前一天預告，大陸四川西昌衛星發射中心明天將發射衛星火箭，並經過我防空識別區，高度位於大氣層外。國防部...

蔣孫恩怨／金門戰役爆指揮、爭功亂象 種種跡象卻顯示蔣中正仍信任孫立人

早在國共內戰期間，蔣中正對孫立人其實仍信任有加。1949年10月24日爆發金門戰役，雖然出現指揮以及爭功亂象，但從種種蛛絲馬跡來看，蔣中正其實都沒有責怪孫立人的意思，就連與孫立人關係不佳的陳誠都給予了肯定。... 本系列文分成上下篇，將由聯合報記者高凌雲帶你回顧蔣孫之間的恩怨，歡迎訂閱追蹤。

美籌措愛國者飛彈系統援烏 白宮：不影響供貨台灣

白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）20日宣布，為了滿足烏克蘭的防空能力及需求，美國重新調整對外國出售愛國者...

假問卷詐國軍 顧立雄：不排除境外勢力

社群平台近日流傳一份針對國軍官兵的問卷，要求官兵提供級職、任職單位等資料。國防部長顧立雄昨表示，這是一個詐騙訊息，主要是...

假問卷騙官兵個資 顧立雄：無法排除境外勢力操作

近來社群流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的假問卷，國防部長顧立雄今天指出，這是詐騙訊息...

美宣布對台軍售案 共機8架次逾越中線三面圍台侵擾

拜登政府宣布對台出售烏克蘭戰場正在使用的、彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，這也是拜登政府本月第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。