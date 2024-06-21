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假問卷詐國軍 顧立雄：不排除境外勢力

聯合報／ 記者王千豪／台北報導
針對社群平台近日流傳一份針對國軍官兵的問卷，要求官兵提供級職、任職單位等資料，國防部長顧立雄表示，這是一個詐騙訊息，呼籲大家不要上當。圖／聯合報系資料照片
針對社群平台近日流傳一份針對國軍官兵的問卷，要求官兵提供級職、任職單位等資料，國防部長顧立雄表示，這是一個詐騙訊息，呼籲大家不要上當。圖／聯合報系資料照片

社群平台近日流傳一份針對國軍官兵的問卷，要求官兵提供級職、任職單位等資料。國防部顧立雄昨表示，這是一個詐騙訊息，主要是竊取國軍官兵個資，呼籲大家不要上當。至於是否有境外勢力的操作，顧立雄坦言，現在無法排除。

社群平台流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的假問卷，要求提供官兵級職、任職單位等資料。國防部發現後，在臉書提醒官兵恐被套個資。

顧立雄昨在立法院表示，這確實是詐騙訊息，要竊取國軍官兵的個資，大家千萬不要去上當。至於是否有境外勢力的操作，顧立雄說，當然現在沒有辦法百分之百肯定，當然也無法排除。

拜登政府宣布對台出售彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，外界關注交付時程。顧立雄指出，美國內部的行政審查已經加快了，美國現在有成立老虎小組，「我想只會盡快的獲得」。顧還說，有媒體報導稱，美方應該會在明年交貨，這部分是台灣應該要盡速獲得的事項，而相關籌貨時程都會再跟美方進一步討論。

至於美國海軍環太平洋軍演（RIMPAC）六月底展開，外界解讀是針對解放軍。顧立雄說，RAMPAC演習涵蓋多國，屬美方主導事項，他不予置評。

國防部 美國 顧立雄

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