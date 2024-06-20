國防部：上半年晉任將官人數少 勗勉典禮併年底舉行

國防部今天表示，今年上半年將官晉任勗勉典禮，因上半年晉任將官人數較少，併同下半年（預計12月）實施。不過，未來仍維持每上、下半年，邀請總統蒞部對晉任將官實施勗勉並與眷屬合影。

國軍中將、少將、校尉級軍官及士官晉任作業，過去為每年1月1日、7月1日各實施1次，占缺及等待時間長達半年，為提振士氣及讓權責相當，國防部已於民國109年修法，將從原本「半年1次」等候期，改為「每月1次」；由總統出席並掛階的將官晉任勗勉典禮，仍維持每半年舉行1次。

由於目前已接近7月，但尚未聽聞將舉辦勗勉典禮。國防部接受中央社訪問時表示，由於今年上半年將官晉任勗勉典禮，因上半年晉任將官人數較少，併同下半年（預計12月）實施。

國防部強調，未來仍維持每上、下半年，邀請總統蒞部對晉任將官實施勗勉並與眷屬合影。