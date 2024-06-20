國防部：上半年晉任將官人數少 勗勉典禮併年底舉行
國防部今天表示，今年上半年將官晉任勗勉典禮，因上半年晉任將官人數較少，併同下半年（預計12月）實施。不過，未來仍維持每上、下半年，邀請總統蒞部對晉任將官實施勗勉並與眷屬合影。
國軍中將、少將、校尉級軍官及士官晉任作業，過去為每年1月1日、7月1日各實施1次，占缺及等待時間長達半年，為提振士氣及讓權責相當，國防部已於民國109年修法，將從原本「半年1次」等候期，改為「每月1次」；由總統出席並掛階的將官晉任勗勉典禮，仍維持每半年舉行1次。
由於目前已接近7月，但尚未聽聞將舉辦勗勉典禮。國防部接受中央社訪問時表示，由於今年上半年將官晉任勗勉典禮，因上半年晉任將官人數較少，併同下半年（預計12月）實施。
國防部強調，未來仍維持每上、下半年，邀請總統蒞部對晉任將官實施勗勉並與眷屬合影。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言