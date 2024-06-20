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假問卷騙官兵個資 顧立雄：無法排除境外勢力操作

中央社／ 台北20日電
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照

近來社群流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的假問卷，國防部長顧立雄今天指出，這是詐騙訊息，竊取國軍官兵個資；至於有沒有境外勢力的操作，現在沒有辦法百分之百肯定，也無法排除。

國防部發言人臉書昨天發文表示，針對社群流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的問卷調查，實屬騙取個資的假問卷，呼籲官兵保護個資不要上當。

其中，假問卷自導自演留言宣稱「怕洩露訊息的可以不留自己的賴」、「我是真實領到不是幫這個推廣」，其真實目的就是套個資，國防部呼籲官兵一起對抗假訊息。

顧立雄今天上午在立法院接受媒體聯訪回應假問卷騙個資問題時說，這確實是詐騙訊息。

顧立雄說，竊取國軍官兵個資的行為，千萬不要上當個資因而外洩；至於有沒有境外勢力的操作，現在沒有辦法百分之百肯定，也無法排除。

媒體聯訪時也關注，美國國防安全合作署（DSCA）18日公告，國務院已核准台灣請求購買的720套彈簧刀300型遊盪攻擊飛彈系統（Switchblade300）及相關設備，以及至多291套ALTIUS 600M-V無人機及相關設備。顧立雄指出，透過美國內部的行政審查已經加快了，美國有成立所謂「老虎小組」（tiger team），「我想只會盡快的獲得」，相關細節還要再跟美方討論。

顧立雄說，今天好像有看到媒體報導美方應該會在2025年交運，「這部分是我們認為應該要盡速獲得的事項」，所以相關籌獲的時程會再跟美方進一步討論。

個資 國防部 顧立雄

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