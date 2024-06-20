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美宣布對台軍售案 共機8架次逾越中線三面圍台侵擾
拜登政府宣布對台出售烏克蘭戰場正在使用的、彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，這也是拜登政府本月第二度對台軍售，總額約3.6億美元。國防部今天表示，昨日上午6時至今天上午6時，偵獲共機11架次，越海峽中線進入北部、西南及東南空域8架次，最近距離台中約58浬，再度形成三面圍台；另偵獲共艦8艘次。
美國國防安全合作局（DSCA）美東時間18日剛宣布，國務院批准售台720架攻擊型無人機彈簧刀300型與101套SB300射控系統 （FCS），以及至多291套ALTIUS 600M-V無人機系統，軍售案總金額約3.6億美元。中共解放軍也持續出動軍機、軍艦侵擾台灣。
根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨日11時5分到12時52分於北部空域偵獲有4架次主戰機，其中2架次逾越中線，最近距離基隆約63浬。9時8分至15時33分於西部空域偵獲主戰機與無人機4架次，其中3架次逾越中線，最近距離台中約58浬。
10時7分至19時15分在西南空域偵獲無人機有2架次，最近距離鵝鑾鼻約61浬；14時51分至17時20分於東南空域偵獲直升機1架次，最近距離鵝鑾鼻約85浬，再度形成共軍三面圍台。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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