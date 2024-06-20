美宣布對台軍售案 共機8架次逾越中線三面圍台侵擾

國軍基層幹部如輔導長，擔負第一線輔導官兵心理健康的責任，但如果輔導官兵的輔導長們自己有心理困擾，又該如何處置？找心輔官嗎？ 「要約不要談」，不要給意見、講道理，傾聽為重，這是空軍前新聞官王鳴中的經驗。但他也說，與其「瞎輔導」，不如求助專業。究竟如何才能讓更軍中輔導制度更專業，過來人告訴你。...

2024-06-20 07:30