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強化重要目標防護 空軍拂曉展開整體防空作戰演練

中央社／ 台北20日電

空軍今天拂曉舉行全島制敵「整體防空作戰計畫演練」，採「分區同時」方式模擬敵軍攻擊重要陣地，整合防空、陸航、3型主力戰機等兵力驗證防務，檢視並強化國軍重要目標防護戰力。

中共機艦頻頻侵擾台灣，除西南防空識別區，更深入台灣東南空域，並以假訊息對台認知作戰，已影響區域和平穩定，國軍除透過對美軍購、自行國造武器外，也提升訓練強度應對潛在威脅。

為強化戰力，空軍今天展開每季一次、全島制敵「整體防空作戰計畫演練」（舊名為聯翔操演），參演兵力包括IDF經國戰機、幻象2000-5戰機、F-16V戰隼戰機等3型主力戰機、C-130H力士型運輸機、並納入陸航AH-64E阿帕契攻擊直升機等兵力、防空部隊等單位，主要結合軍、民防空系統及聯戰指揮機制運作，檢視國軍重要目標防護能力，並整合三軍防空武力及資電戰力，精進聯合防空作戰效能。

操演於上午5時至7時間展開，演練開始模擬共軍襲台，清晨派遣空中兵力，以無預警方式飛越台北市周邊區域，驗證三軍及防空部隊的反應；為避免干擾民用飛航作業，特別選定在清晨執行操演。

軍方表示，整體防空作戰是全島制敵及反空襲的重要訓練，由國軍聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊重要陣地，三軍部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，藉以檢視並強化國軍重要目標防護戰力。

空軍表示，清晨5時至7時間，派遣第一、二、三、五及第六聯隊各型軍機、天弓、愛國者飛彈及防砲系統，執行整體防空作戰計畫演練，驗證各項作戰執行能力，情況良好。

空軍強調，面對多層次戰場環境變化與考驗，空軍將落實各項實戰化訓練，以預應區域潛在威脅與挑戰，捍衛領空，守護家園。

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