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網傳假問卷索官兵個資 顧立雄：無法排除境外勢力操作

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
針對社群平台近日流傳一份針對國軍官兵的問卷，要求官兵提供級職、任職單位等資料，國防部長顧立雄表示，這是一個詐騙訊息，呼籲大家不要上當。圖／聯合報系資料照片
針對社群平台近日流傳一份針對國軍官兵的問卷，要求官兵提供級職、任職單位等資料，國防部長顧立雄表示，這是一個詐騙訊息，呼籲大家不要上當。圖／聯合報系資料照片

社群平台近日流傳一份針對國軍官兵的問卷，要求官兵提供級職、任職單位等資料。國防部顧立雄今（20）日表示，這是一個詐騙訊息，主要是竊取國軍官兵的行為，呼籲大家不要上當。至於是否有境外勢力的操作，顧立雄坦言，無法排除。

近日社群平台流傳「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的假問卷，並要求提供官兵級職、任職單位等資料。國防部臉書提醒官兵，問卷目的就是套個資，不要受騙上當。

顧立雄今在立法院表示，這確實是一個詐騙的訊息，要竊取國軍官兵的個資，大家千萬不要去上當。至於是否有境外勢力的操作，顧立雄說，當然現在沒有辦法百分之百肯定，也無法排除。

美國國防合作安全局（DSCA）昨日公布，美國國務院已批准向台灣出售價值6020萬美元（約19.5億新台幣）的Switchblade 300彈簧刀自殺無人機及3億美元（約97億新台幣）的ALTIUS 600M-V反裝甲無人機，外界關注交付時程。

顧立雄指出，透過美國內部的行政審查已經加快了，美國現在有成立老虎小組（TIGER Team），「我想只會盡快的獲得」。顧立雄說，有媒體報導稱，美方應該會在明年交貨，這部分是台灣應該要盡速獲得的事項，而相關籌貨時程都會再跟美方進一步討論。

至於美國海軍環太平洋軍演（RIMPAC）6月底展開，將以擊沉大型報廢靶船為目標，外界解讀是針對中國大陸解放軍。顧立雄說，RAMPAC演習涵蓋多國，在相關印太區域所做的演習，屬於美方所主導的事項，他不予置評。

個資 國軍 國防部 詐騙 顧立雄

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