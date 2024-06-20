美對台軍售兩款攻擊型無人機 總額約台幣116億元

拜登政府宣布對台出售烏克蘭戰場正在使用的、彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，這也是拜登政府本月第二度對台軍售，總額約三點六億美元（約新台幣一一六點五八億元）。

美國國防安全合作局（ＤＳＣＡ）十八日分兩筆宣布，國務院批准售台七百廿架攻擊型無人機彈簧刀300型與一百○一套SB300射控系統 (ＦＣＳ)，由美國加州空境公司製造，這筆軍售約六○二○萬美元。

此外，國務院批准售台至多二九一套ALTIUS 600M-V無人機系統，這筆軍售約三億美元，主要承包商為喬治亞州的Anduril。

彈簧刀無人機是美軍軍援烏克蘭的不對稱武器之一，由空境公司製作300型和600型無人機，600型殺傷力更大，兩者都被烏克蘭用來對抗俄羅斯作戰。

我國防部指出，攻擊型無人機近年來於實戰中成為戰術新選項，國軍採取軍購及國造同步併行籌獲，期能在全球產能受限的狀況下，加速完成戰力建置，結合各類機動精準飛彈，藉高低配比構建重層嚇阻能力。

國防部指出，面對中共在台灣周邊頻密的軍事行動，這次美方同意軍售品項，將具備偵蒐及即時打擊能力，可因應敵情威脅迅速反應。

ＤＳＣＡ表示，這項軍售案將有助於提升台灣安全，協助維持區域的政治穩定、軍事平衡和經濟進展；台灣將因此提高應對當前與未來威脅的能力，且能毫不費力將這項軍售設備納入軍隊武力之中；這項軍售不會改變區域基本軍事平衡。

ＤＳＣＡ表示，這項軍售案支持台灣持續努力地進行軍隊現代化，以及維持可靠的防禦能力，有利於美國國家、經濟與安全利益。

對於美國政府美東時間六月十八日公告，將就總額三億六○二○萬美元的「攻擊無人機飛彈系統」對台軍售案，進行「知會國會」程序，總統府發言人郭雅慧昨天表示，感謝美國政府依照「台灣關係法」及「六項保證」，持續強化台美合作夥伴關係，與我國共同守護區域和平穩定。

郭雅慧表示，本次軍售是拜登政府自二○二一年上任以來，第十五度對台軍售，展現美國政府對台海和平穩定的重視，也繼續落實美國對台灣的安全承諾。

外交部表示，已收到美國政府的正式通知，對此表達高度的歡迎。

國防部說，台美專管團隊持續致力革新雙方軍售作業效率，這次已大幅縮短行政審查時間，對於美方安合團隊為加速對台軍售的各項努力，國防部特別表達感謝。