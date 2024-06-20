聽新聞
test
0:00 / 0:00

美售台攻擊型無人機 「遊蕩彈藥」用於撞擊目標

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
美軍士兵發射彈簧刀300：本圖為重複曝光，可清楚看到射出之後機翼展開的過程。圖／美國陸軍檔案照
美軍士兵發射彈簧刀300：本圖為重複曝光，可清楚看到射出之後機翼展開的過程。圖／美國陸軍檔案照

拜登政府宣布對台出售兩款攻擊型無人機。這兩款攻擊型無人機，正式名稱為「遊蕩彈藥」或「滯空攻擊彈藥」（loitering munition），其使用概念非「飛機」，而是用於撞擊目標的「彈藥」。

一般飛彈，基本上是鎖定目標後再發射，幾秒鐘後就命中目標；「遊彈」的飛行速度慢得多，作戰方式是在可能出現目標的區域盤旋飛行，一旦從彈鼻攝影機發現地面目標，立刻操縱其俯衝撞去。由於速度慢，因此滯空時間較長，所需科技層次較低，價格也相對便宜。

「彈簧刀」是依據阿富汗作戰經驗而發展，讓前線人員對於超過一般步兵武器射程的目標，可將炸藥準確投擲到敵人頭上。此次國軍引進型號是最新款的Block20，彈藥連同發射管僅重三點六公斤。發射後可以飛行廿分鐘，最遠遙控範圍十公里。其爆炸部位雖僅是一枚四十公釐槍榴彈的彈頭，但足以殺傷人員與輕裝甲目標。

用以攻擊對方裝甲目標的Altius，尚未正式命名，可意譯為「高翔」。系統超過十二公斤，滯空時間長達四小時以上，且具有回收模式，如未發現目標，可以再度利用。因此除了單次性的攻擊任務，也可當一般無人機使用，執行戰場監視、無線電中繼、訊號情報蒐集、電子戰，甚至反無人機等任務。

中科院在去年台北航太國防工業展上，也展出巡飛彈一型、二型。一型的大小類似彈簧刀，二型則大於「高翔」，在悍馬車上裝載三聯裝發射箱。

國家政策基金會副研究員揭仲說，國軍獲這兩款彈藥，確實有助基層部隊戰術情蒐能力，以及對高價值目標的即時打擊能力。然而國軍未來五年內，除了這兩款滯空攻擊彈藥，還有數千架蔡政府下令購買的「商規軍用」無人機，但對其運用戰術，以及對敵軍無人機的防禦戰術，國防部至今仍未頒布專門的準則與教範，基層地面部隊也缺乏電子戰能量。另外，是否重演華府優先支援烏克蘭，導致我方武器運交時間延後，也有待國防部向美方釐清。

國軍 國防部 拜登 揭仲 烏克蘭 阿富汗 飛彈

延伸閱讀

孫安佐涉違槍砲彈藥條例 北檢諭令30萬交保

孫安佐涉違槍砲彈藥條例移送北檢 孫鵬：調查中不便說什麼

美售我兩款滯空攻擊彈藥 學者分析：性能不錯但有2隱憂

美國通過售台無人機 外交部：本月第二度對台軍售

相關新聞

美對台軍售兩款攻擊型無人機 總額約台幣116億元

拜登政府宣布對台出售烏克蘭戰場正在使用的、彈簧刀300和ALTIUS 600M-V兩款攻擊型無人機，這也是拜登政府本月第...

金門外海 平均一天四艘陸海警船

海巡署昨天舉行首次例行記者會，對外說明金門周邊水域中國海警船動態，六月平均一天有四艘海警船；針對前天澎湖漁民發現一艘核潛...

美售台攻擊型無人機 「遊蕩彈藥」用於撞擊目標

拜登政府宣布對台出售兩款攻擊型無人機。這兩款攻擊型無人機，正式名稱為「遊蕩彈藥」或「滯空攻擊彈藥」（loitering ...

美軍校台生徐皓明募獲4千萬善款 母車禍重傷將返台治療

民進黨立委王定宇今天傍晚偕友人專程到澎湖，探視徐皓明的父親徐金山，致贈新台幣10萬元慰問金；王定宇也透露，徐皓明母親預計...

假問卷騙官兵個資！國防部示警「社團防長滿意度調查」

知名臉書軍事社群今天出現一則「國防部委託新聞媒體公司協助調查官兵對國防部長近期施政滿意度」的問卷，國防部發文警告，這是騙...

影／謝慶欽：陸海警船進入我禁、限制水域 會驅離捍衛主權

海巡署下午舉行首次例行記者會，提醒民眾在水域遊憩注意安全外，並首度公開說明金門週邊水域海警船動態及新竹艦遠洋巡護任務。未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。