美售台攻擊型無人機 「遊蕩彈藥」用於撞擊目標

拜登政府宣布對台出售兩款攻擊型無人機。這兩款攻擊型無人機，正式名稱為「遊蕩彈藥」或「滯空攻擊彈藥」（loitering munition），其使用概念非「飛機」，而是用於撞擊目標的「彈藥」。

一般飛彈，基本上是鎖定目標後再發射，幾秒鐘後就命中目標；「遊彈」的飛行速度慢得多，作戰方式是在可能出現目標的區域盤旋飛行，一旦從彈鼻攝影機發現地面目標，立刻操縱其俯衝撞去。由於速度慢，因此滯空時間較長，所需科技層次較低，價格也相對便宜。

「彈簧刀」是依據阿富汗作戰經驗而發展，讓前線人員對於超過一般步兵武器射程的目標，可將炸藥準確投擲到敵人頭上。此次國軍引進型號是最新款的Block20，彈藥連同發射管僅重三點六公斤。發射後可以飛行廿分鐘，最遠遙控範圍十公里。其爆炸部位雖僅是一枚四十公釐槍榴彈的彈頭，但足以殺傷人員與輕裝甲目標。

用以攻擊對方裝甲目標的Altius，尚未正式命名，可意譯為「高翔」。系統超過十二公斤，滯空時間長達四小時以上，且具有回收模式，如未發現目標，可以再度利用。因此除了單次性的攻擊任務，也可當一般無人機使用，執行戰場監視、無線電中繼、訊號情報蒐集、電子戰，甚至反無人機等任務。

中科院在去年台北航太國防工業展上，也展出巡飛彈一型、二型。一型的大小類似彈簧刀，二型則大於「高翔」，在悍馬車上裝載三聯裝發射箱。

國家政策基金會副研究員揭仲說，國軍獲這兩款彈藥，確實有助基層部隊戰術情蒐能力，以及對高價值目標的即時打擊能力。然而國軍未來五年內，除了這兩款滯空攻擊彈藥，還有數千架蔡政府下令購買的「商規軍用」無人機，但對其運用戰術，以及對敵軍無人機的防禦戰術，國防部至今仍未頒布專門的準則與教範，基層地面部隊也缺乏電子戰能量。另外，是否重演華府優先支援烏克蘭，導致我方武器運交時間延後，也有待國防部向美方釐清。