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美軍校台生徐皓明募獲4千萬善款 母車禍重傷將返台治療

中央社／ 澎湖縣19日電
民進黨立委王定宇（左2）等人19日赴澎湖探視空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明的家屬並致贈慰問金，王定宇也指出，在各界踴躍捐款下已為徐家募集逾新台幣4000萬元善款，後續將用於支付龐大醫療費用。圖／中央社
民進黨立委王定宇（左2）等人19日赴澎湖探視空軍選員就讀美國空軍官校的學生徐皓明的家屬並致贈慰問金，王定宇也指出，在各界踴躍捐款下已為徐家募集逾新台幣4000萬元善款，後續將用於支付龐大醫療費用。圖／中央社

民進黨立委王定宇今天傍晚偕友人專程到澎湖，探視徐皓明的父親徐金山，致贈新台幣10萬元慰問金；王定宇也透露，徐皓明母親預計24日搭醫療專機返台，在三軍總醫院後續治療。

王定宇今天在馬公市長黃健忠、陸軍澎湖防衛指揮部政戰主任許力仁、空軍馬公基地勤務隊隊長賴文俊及澎湖工策會總幹事張豪澤等人陪同下，前往馬公探視徐金山，致贈10萬元慰問金，並感謝全台各行各業善心人士對徐家捐助。

王定宇指出，在全國社會各界踴躍捐款下，為徐家募集逾4000萬元善款，未來將專款用於支付龐大醫療費用。

王定宇也透露，徐皓明母親在手術後，病情趨穩，預計在24日搭乘醫療專機先行返台，並在三軍總醫院接受後續治療；至於外婆則須在國外繼續治療，待狀況穩定後再由專機轉回台灣，這些都在國防部、空軍司令部及社會各界共同努力下完成。

空軍選員徐皓明就讀美國空軍官校，原訂5月30日畢業，但於美國當地時間5月25日於科羅拉多州駕車載外婆及母親時發生重大車禍，徐皓明經治療雖無大礙，但他的外婆及母親都需重大手術，並於術後住進加護病房觀察。

徐皓明 王定宇

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