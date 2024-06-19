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專家看美最新軍售：導入「無人機」 更要建立對應戰術

中央社／ 台北19日電

美國政府宣布對台軍售720套彈簧刀300及至多291套Altius 600M-V攻擊型無人機。軍事學者許智翔今天指出，盡快取得現貨並建立作戰能力，讓官兵熟悉運用且研發相對應戰術戰法，是導入這批無人機的重要意義。

國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員許智翔告訴中央社記者，小型的無人機系統，不論是商售產品改裝投入作戰，還是專門設計的軍用系統，基本上都是消耗量極大的裝備，某些層面上應該視為「彈藥」而非「裝備」。

許智翔指出，這次美方售台的2款攻擊型無人機，正式軍語是「滯空攻擊彈藥」，換言之是一種類似於飛彈的武器系統，差別在於它可以長達數小時之久滯空，尋找目標然後再發動襲擊，也因此戰爭時都會有大量消耗。

許智翔以烏俄戰爭為例，烏克蘭軍隊在高峰期一個月可以損失9000至1萬架的無人機，主要是容易受到干擾而損失的商售無人機產品為主，但這說明了這種裝備的消耗品本質。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，這2款滯空攻擊彈藥確實能大幅增加國軍基層部隊的戰術情報蒐集能力與對高價值目標的即時打擊能力，Altius 600M-V可執行傳統的大範圍戰術情報蒐集、戰場監視與即時攻擊任務，還能執行無線電中繼、訊號情報蒐集、電子戰甚至反無人機等任務，可望改善國軍地面野戰部隊長期缺乏電戰能力的弊病。

揭仲表示，彈簧刀300在複雜電戰環境下的作戰表現不盡理想，與國軍迄今仍未頒布無人機作戰與防禦相關準則等問題，仍舊要設法解決。

然而，國軍這次若將美國宣布數量720套彈簧刀300以及至多291套Altius 600M-V等2款攻擊型無人機全數皆購買，也僅增加1011套攻擊型無人機。

許智翔分析，烏克蘭因為有世界各地運送過去的支援，所以可以消耗無人機不手軟，雖然類似的狀況也許很難重現，可是儘管如此，台灣還是會面臨在戰時消耗龐大的無人機，而台灣向美採購的無人機應該不至於只採購這2種千餘架的無人機。

揭仲指出，未來5年內，國軍可望獲得數千架包含滯空攻擊彈藥在內的軍規與「商規軍用」無人機，但國防部對國軍各級部隊在戰場上運用這些無人機的戰術，與如何在戰場上防範敵軍無人機等，迄今仍未頒布任何專門的準則與教範，導致各級單位對無人機的運用與防禦，仍舊莫衷一是，嚴重影響各級野戰部隊在無人機攻防上的作戰效率，國防部應盡快檢討改進。

許智翔認為，盡快取得一定數量現貨，建立作戰的基本能力，並且讓國軍官兵熟悉運用，研發相對應的戰術戰法，應該是導入這批無人機可以帶來的重要意義。

至於台灣與美國是否能合作生產這2款無人機，許智翔指出，台灣可以嘗試推動，對台美雙方以及整個民主防線的鞏固都很重要，讓包含台灣在內的國家盡快取得足夠的數量，但台美雙方的國防工業對接、協調，仍需要很多功夫進行。

國軍 揭仲 美國

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